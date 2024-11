Colapinto: horarios del GP de Qatar y el adiós a X

Franco Colapinto se prepara para una nueva fecha en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Qatar, donde buscará retomar el rumbo tras una temporada de altibajos y una creciente exposición mediática. El piloto argentino, que viene de una destacada participación en Las Vegas, se enfrenta a un circuito desconocido, pero con la mirada puesta en volver a sumar puntos, algo que no consigue desde el GP de Estados Unidos, celebrado el 20 de octubre. Esta nueva cita en la Fórmula 1 marcará también la tercera vez que el joven piloto compite en una Sprint race, un formato más corto y veloz que pondrá a prueba su adaptabilidad.

El GP de Qatar: Horarios y expectativas para Colapinto

El piloto de 21 años tendrá que aprovechar cada sesión para seguir avanzando en su carrera, particularmente en el Circuito Internacional de Lusail, donde nunca ha competido. La primera práctica libre será el viernes a las 10:30, y le seguirá la clasificación para la Sprint race, programada a las 14:30. La acción continuará el sábado, con la Sprint race a las 11:00, y la clasificación para la carrera principal a las 15:00. Finalmente, el domingo a las 13:00 se disputará la carrera principal del Gran Premio de Qatar.

Colapinto llega a este GP como parte de su octava participación en la Fórmula 1, después de competir en las citas de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas. En esos GP, logró sumar cinco puntos, destacándose con un cuarto lugar en Azerbaiyán y un décimo en Estados Unidos. El joven argentino, que ha demostrado gran capacidad bajo presión, espera repetir esos logros en este complicado escenario.

La Sprint Race: Un reto adicional para Colapinto

Durante el GP de Qatar, Colapinto disputará su tercera Sprint race. Esta modalidad, en la que se corren 100 kilómetros (un tercio de una carrera convencional), le permitirá sumar puntos si logra estar entre los primeros ocho. Hasta ahora, el piloto argentino ha tenido dificultades en este formato, con un duodécimo lugar en las dos anteriores, en Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, las expectativas son altas, especialmente después de la supremacía demostrada por Max Verstappen, quien ganó cuatro de las cinco Sprint races disputadas en 2024.

Colapinto y las redes sociales: Decisión frente a la fama

La fama de Franco Colapinto creció de manera vertiginosa desde su debut en la Fórmula 1, alcanzando más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Esta exposición, que le trajo admiración, también se convirtió en un reto personal. En una reciente entrevista con Motorsport.com, Colapinto reconoció el impacto negativo de las redes sociales en su vida, especialmente por la constante presión y las críticas que recibió. "Es muy tóxico", afirmó el piloto, quien decidió eliminar su cuenta de Twitter (ahora conocida como X) para evitar la sobreexposición y el daño emocional que estas plataformas provocan.

Colapinto también relató una experiencia dolorosa en Brasil, cuando se enteró de la muerte de su abuelo a través de redes sociales, horas antes de la carrera. "Me levanté a las 5 de la mañana y vi los mensajes de condolencias. Me puse muy mal, porque no sabía quién era. Empecé a buscar en las redes y ahí me enteré. Fue una situación muy fea", comentó el joven piloto, visibilizando los efectos de la sobreexposición en su vida personal.

El consejo de Lewis Hamilton: Reflexiones sobre la fama y la presión

El multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, compartió recientemente un consejo para los jóvenes pilotos: mantenerse alejados de las redes sociales y rodearse de su círculo cercano. Hamilton, quien también ha lidiado con las presiones de la fama y la exposición mediática, advirtió sobre el impacto negativo de las expectativas del público y los medios. "Es muy fácil que la gente se aproveche de ti. Hay que rodearse de las personas correctas", aseguró Hamilton, quien, al igual que Colapinto, ha sufrido las consecuencias de la fama en su salud mental.

Un camino lleno de desafíos

Franco Colapinto sigue enfrentando grandes desafíos, tanto en la pista como fuera de ella. Su carrera en la Fórmula 1 continúa siendo una mezcla de logros y aprendizajes, pero su capacidad para adaptarse a la presión y mantenerse firme ante las adversidades es innegable. Este fin de semana, en el GP de Qatar, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento y resiliencia, mientras continúa navegando las aguas turbulentas de la fama en las redes sociales.