El 1 de octubre de 2021, Leonardo David Capli, de tan solo 16 años, desapareció tras salir a pescar con amigos en Villa Ema, Misiones. Hoy, a tres años del hecho, el Ministerio de Seguridad ofrece $5 millones de recompensa para quienes aporten información que permita encontrarlo. Este llamado, establecido mediante la Resolución 1300/2024, surge en un contexto de frustración por la falta de avances en la investigación.

La familia del joven, marcada por el dolor y la incertidumbre, reclama respuestas y denuncia la inacción de las autoridades locales. “No veo resultados ni avances. Vivir buscando un hijo es terrible, no se lo deseo a nadie”, expresó Angelina Giménez, madre de Leonardo.

El último día que se vio a Leonardo

Leonardo fue visto por última vez el viernes 1 de octubre de 2021, cerca de las 20 horas. Ese día, avisó a su hermana que saldría a pescar con un vecino y amigos. No se supo más de él.

Leonardo vivía con su hermana mayor en Villa Ema, mientras su madre se había mudado temporalmente a Corpus. El plan familiar era que el joven se trasladara luego con ella, pero el destino cambió radicalmente aquella noche.

“Dijo que iba a pescar ‘por ahí con los chicos’, pero nunca precisó el lugar”, recordó Angelina. La madre asegura que las personas que estaban con su hijo no han colaborado en la investigación. “El vecino que pasó a buscarlo nunca contó qué pasó ni dónde fueron. Incluso cambió su versión varias veces”, relató.

Avances frustrados y el clamor de una madre

Desde el inicio, el caso ha estado plagado de incógnitas. Según Giménez, los amigos de Leonardo podrían sentirse amenazados y, por eso, no aportan detalles. Además, mencionó que su hijo se relacionaba con personas de “mala junta” en otros barrios.

La investigación, bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Jardín de América, no ha dado resultados significativos. “Cada dato que consigo lo presento a la Justicia, pero no hacen nada. No siento el apoyo del pueblo ni del Municipio, y eso me duele muchísimo”, lamentó la madre.

El caso de Leonardo Capli no es aislado. Forma parte de la lista de 138 niños desaparecidos en Argentina, según Missing Children Argentina, una asociación civil que acompaña a familias en situaciones similares desde hace 25 años.

Detalles de la recompensa

La Resolución 1300/2024 establece un monto de $5 millones para quienes aporten información útil que permita encontrar a Leonardo. Para preservar la confidencialidad, las personas podrán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas al número gratuito 134.

El pago será realizado en un lugar designado por el Ministerio de Seguridad, previa evaluación del mérito de la información brindada. Además, se garantizará la reserva de identidad de quienes colaboren.

Difusión del caso y medidas oficiales

La resolución también instruye a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir el caso en medios nacionales y a las fuerzas de seguridad federales a publicar los afiches correspondientes.

Este esfuerzo por visibilizar la desaparición de Leonardo surge como un último recurso ante una investigación estancada, en la que la familia ha debido asumir un rol activo.

Un grito desesperado por justicia

“Ya no sé por dónde buscar ni a quién recurrir”, dijo Giménez, resumido el sentimiento de impotencia que atraviesa desde hace tres años. La esperanza de encontrar a su hijo sigue intacta, pero necesita del apoyo de la comunidad y de las autoridades para lograrlo.

El caso de Leonardo Capli no solo evidencia la tragedia de una familia, sino también la deuda del sistema judicial y de seguridad con las víctimas de desaparición en el país.