Egüen dijo sentirse "ninguneado" por funcionarios provinciales: "Vienen al distrito y no me avisan"

En recientes declaraciones, el intendente de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen, habló de su vínculo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

"Mandan a cualquier funcionario a criticar la administración municipal, usando el aparato provincial para perjudicar", denunció.

Y recordó que, hace poco más de un año, cuando asumió en su cargo, recorrió todos los ministerios para presentarse. No obstante, comentó "Cuando vienen ministros y funcionarios no me avisan, van a la Casa de la Provincia y al PJ a hacer campaña descuidando la gestión", reprochó el alcalde quien dijo sentirse "ninguneado".

Y fue contundente al decir que "De la Provincia no espero nada" porque "cuando no pensás como ellos, te cancelan".

Además fue durísimo contra el gobernador: "A Kicillof no le alcanza la plata porque está rodeado de ñoquis y ladrones. De esa política se cansó la gente y está dispuesta a seguir haciendo el esfuerzo para que los corruptos nos gobiernen más".