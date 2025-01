Pepe Mujica anuncia que su cáncer se expandió y se despide

José Mujica, el ex presidente uruguayo, se encuentra en la etapa final de su lucha contra el cáncer. A los 89 años, el histórico dirigente de izquierda reveló a través de una emotiva entrevista con el semanario Búsqueda que su enfermedad, que comenzó como cáncer de esófago, se ha expandido al hígado y no hay tratamientos que puedan detenerla. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. Mi cuerpo no aguanta más”, confesó con la voz quebrada.

A pesar de haber superado un largo tratamiento de radioterapia para el tumor en el esófago, Mujica afirmó que no se someterá a nuevos tratamientos. En sus propias palabras, “no quiero sufrir al pedo”. A sus médicos les pidió que lo dejen en paz y, con una serenidad desconcertante, les expresó: “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué.”

Un hombre de campo en su despedida

El ex presidente, conocido tanto por su gestión política como por su estilo de vida austero y su amor por la chacra en Rincón del Cerro, ha decidido dedicar sus últimos días a la tranquilidad de su hogar y a los recuerdos de su militancia. Lejos de la vorágine política y sin intenciones de seguir participando en la arena pública, Mujica se despidió de sus compatriotas, haciendo énfasis en su respeto hacia todos los ciudadanos de Uruguay, sin importar su ideología política.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero la democracia implica respeto por aquellos que piensan distinto”, afirmó en un emotivo discurso en el que no pudo contener las lágrimas.

Su legado y su último deseo

Aunque Mujica se muestra apartado de la política activa, sigue siendo una figura emblemática en Uruguay. El último gran apoyo de su carrera política fue para Yamandú Orsi, el nuevo presidente electo, quien asumirá el cargo en marzo de 2025. Sin embargo, ahora, a tan solo unos meses de cumplir 90 años, Mujica dice estar en paz con el cierre de su ciclo. "La vida me dio muchos premios", declaró, al referirse a su legado y a la reciente victoria electoral de su movimiento, el Movimiento de Participación Popular (MPP), que obtuvo una bancada histórica en las elecciones pasadas.

Con el fin de su tiempo en la política, Mujica dedica sus días a su chacra, manejando su tractor y organizando el legado para las próximas generaciones. En su última voluntad, expresó que desea ser enterrado en el terreno que tanto ama, junto a su perra Manuela.

El pueblo uruguayo, que ha admirado y seguido sus pasos, ahora se prepara para decirle adiós al hombre que se ganó un lugar importante en la historia de su país. Mujica, con la dignidad que lo ha caracterizado, da un último adiós a la política y a la vida pública, buscando tranquilidad en su hogar y rodeado de sus seres queridos.