Estados Unidos: Trump asume su segundo mandato con un "shock al sistema"

Este lunes, Donald Trump tomará posesión de su segundo mandato presidencial en una jornada marcada por el frío extremo y un aluvión de medidas ejecutivas. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo en el Capitolio por las bajas temperaturas que afectarán a Washington, con un pronóstico de -12°C.

A las 11:00 AM hora local (13:00 en Argentina), Trump prestará juramento acompañado del vicepresidente electo, James David Vance, frente al titular de la Corte Suprema: "Nuestra democracia duradera: una promesa constitucional", será el lema de su jura.

El "shock al sistema" y los primeros decretos

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump no perderá tiempo. Fuentes cercanas a su equipo de campaña adelantaron a CNN que más de 100 decretos ejecutivos serán firmados en las primeras horas de su gobierno. “Les dará vueltas la cabeza cuando vean lo que va a pasar”, anticipó el magnate al referirse a los cambios que implementará.

En uno de sus tantos movimientos, Trump intensificará la lucha contra la inmigración ilegal mediante la ampliación de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como una serie de redadas en distintas ciudades de EE. UU. Se espera que la administración ponga en marcha un operativo para deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

"El martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas saldrá por fin a hacer su trabajo. Vamos a quitarle las esposas a la institución y dejar que detenga a extranjeros delincuentes, eso es lo que va a ocurrir”, adelantó Tom Homan, un expolicía, conocido como el “zar de la frontera”.

La agenda de reformas: energía y seguridad fronteriza

El presidente también planea eliminar varias regulaciones ambientales y de energía, con la intención de aumentar la producción energética interna. Las medidas que ha prometido serán radicales y buscan transformar el sector energético de EE. UU. a través de nuevas infraestructuras.

Asimismo, tiene listo un decreto para frenar las actividades de generación energía eólica en el mar que se llevan adelante en la Costa Este, volviendo al plan hidrocarburífero en el que se centró su primera administración.

Medidas impositivas

Uno de los primeros pasos de su segundo mandato será la implementación de nuevas políticas impositivas, centradas en la creación de un sistema de aranceles. Aunque fue uno de los puntos más destacados de su campaña, persisten algunas dudas sobre si adoptará un enfoque inmediato al respecto. Sin embargo, el propio Trump ha confirmado que procederá de manera decisiva. La semana pasada, comunicó su decisión de crear el "Servicio de Ingresos Externos", que tendrá como objetivo recaudar aranceles e impuestos derivados del comercio con otros países.

Según CNN, Trump ya les ha comunicado a sus principales asesores económicos que pretende implementar aranceles a China, México y Canadá desde el primer día de su mandato. El equipo de trabajo ha dado prioridad a este pedido y ya está evaluando las formas y el alcance de los aranceles que se impondrán a los productos importados desde esos países.

Durante las reuniones previas al inicio de su gobierno, los asesores de Trump han discutido cómo proceder con las tarifas. De acuerdo con la información de CNN, la opción que ha ganado apoyo consiste en imponer aranceles más bajos inicialmente, con la posibilidad de incrementarlos gradualmente si los países afectados no responden positivamente a las demandas de Estados Unidos. No obstante, este plan aún no está completamente confirmado, y los detalles finales aún están en discusión.