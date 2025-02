Milo J denuncia censura: Gobierno suspende su show en la exESMA

A solo horas de que el cantante Milo J presentara la edición de lujo de su disco "166" en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la exESMA, el evento fue suspendido por una medida cautelar dictada por la Justicia. El Ministerio de Justicia solicitó la suspensión del recital, argumentando que el evento carecía de la autorización necesaria por parte del Ejecutivo nacional y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reacción del Gobierno y la denuncia de censura

El Gobierno de Javier Milei justificó la suspensión bajo la Ley N° 26.415, que regula la creación y funcionamiento del Espacio para la Memoria. Según argumentaron desde el Ministerio de Justicia, el recital no contaba con el permiso necesario, lo que llevó a la jueza María Alejandra Biotti a fallar a favor de la suspensión.

Desde la organización del evento, el directorio de la exESMA expresó su malestar, considerando que la medida atentaba contra la autonomía del organismo autárquico. "Esto es una censura, el Gobierno dejó a 20.000 jóvenes sin su recital", aseguraron en una conferencia de prensa convocada para dar detalles sobre la situación.



La fuerte presencia policial y el impacto en los fans

La Policía montó un operativo en las inmediaciones de la exESMA, tanto fuera como dentro del predio, lo que generó aún más tensión en el ambiente. Los organismos de Derechos Humanos denunciaron la "represión policial" ante el anuncio de la suspensión, lo que generó que algunos fanáticos se acercaran al lugar, a pesar del aviso del cantante.

Milo J, a través de un mensaje en vivo en Instagram, pidió a sus seguidores que no se acercaran al predio. "No quiero que a ningún fan le pase nada", dijo, aclarando que la policía estaba preparada para reprimir a quienes se acercaran al lugar. El músico también explicó que el Gobierno utilizó documentos falsos para justificar la cancelación del evento.

El descargo de Milo J y el futuro de su disco "166"

En un emotivo video, Milo J expresó su tristeza por la cancelación y criticó al Gobierno por no permitir que su evento se realizara, pese a que la entrada era gratuita. "Lo hice para ustedes, no cobré entrada", afirmó el cantante, quien también criticó la censura cultural de la administración actual. "Supongo que no les gusta la música de ahora", ironizó.

A pesar de la cancelación del show, el disco de lujo de "166" será lanzado a las 21 horas, tal como estaba previsto. Milo J finalizó su mensaje pidiendo a los fans que se retiraran de manera ordenada, evitando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.