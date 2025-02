Ficha Limpia: el Senado se prepara para un debate crucial

El Senado de la Nación se prepara para debatir el polémico proyecto de ley de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que los dirigentes condenados en segunda instancia por corrupción puedan presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. Este proyecto, que ya pasó por la Cámara de Diputados, amenaza con afectar directamente a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, al considerar su doble condena por administración fraudulenta como un obstáculo para su postulación. La ley está ahora en manos de los senadores, y su futuro depende de las decisiones clave de ciertas bancadas y la presión interna del peronismo.

¿Qué es la ley de Ficha Limpia?

El proyecto de Ficha Limpia establece que los políticos condenados por corrupción en segunda instancia no podrán postularse a cargos como presidente, vicepresidente, senador o diputado, ni ejercer funciones en el gobierno. Este proyecto está especialmente enfocado en la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien posee una doble condena por delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos.

El debate en la Cámara de Diputados terminó con 144 votos a favor y 98 en contra, lo que le permitió avanzar al Senado. Sin embargo, el camino hacia su sanción definitiva no está asegurado. El proyecto establece que no podrán postularse aquellos condenados por delitos como malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Claves del debate en el Senado

El proyecto de Ficha Limpia se discutirá en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el próximo 19 de febrero, bajo la conducción de la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas. Sin embargo, no se tratará en el periodo de sesiones extraordinarias, que finaliza el 21 de febrero, lo que dilataría su discusión hasta las sesiones ordinarias de marzo.

A pesar de la falta de presión oficial para su tratamiento inmediato, el proyecto ha generado gran expectativa en la política nacional, especialmente por las implicancias que podría tener sobre figuras como Cristina Kirchner. Las fuentes cercanas al oficialismo confirman que, aunque no están convencidos de sus méritos, algunos senadores no podrán evitar apoyarlo debido a la presión interna y la posibilidad de ser castigados por no respaldarlo.

La división dentro del peronismo

Uno de los aspectos más complejos de este debate es la división dentro del peronismo. Mientras que sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y La Libertad Avanza (LLA), apoyan el proyecto de Ficha Limpia, dentro del oficialismo las aguas están divididas. Algunos representantes de provincias como Misiones y Santa Cruz ya han confirmado que, si el proyecto llega al recinto, votarán a favor, sin importar los desacuerdos internos. En cambio, otros, como el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se han mostrado reticentes a rechazar el proyecto, debido a la presión de sus bases en las provincias.

Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio, se refirió al tema con dureza, afirmando que "el peronismo se va a abroquelar" para evitar que se sancione la ley, acusando a la dirigencia kirchnerista de intentar trasladar a la sociedad la "pésima calidad institucional" del partido. Además, recordó que Cristina Kirchner "nunca más ganó una elección desde 2011", y que la ley debería evitar que alguien con doble condena por fraude siga siendo candidato.

El futuro de la ley: ¿se aprobará en el Senado?

A pesar de los apoyos que ha recibido la iniciativa en Diputados, el Senado no cuenta aún con los 37 votos necesarios para sancionarla. En la última sesión, la oposición se cruzó fuertemente contra el oficialismo, acusando que el proyecto tiene "nombre y apellido" y está dirigido principalmente a Cristina Kirchner, quien este sábado volvió a dedicarle un post a Javier Milei. Desde el gobierno se asegura que la ley busca establecer reglas más claras para la postulación de candidatos, pero la percepción es que se trata de una medida para reducir el poder del kirchnerismo en las elecciones de 2025.

Los senadores del bloque Provincias Unidas, al que pertenece la senadora Vigo, parecen decididos a impulsar la ley, aunque el apoyo de otros sectores como el peronismo sigue siendo incierto. Desde el oficialismo también se reconoce que no es un tema fácil, ya que podrían quedar expuestos a críticas en sus provincias si votan en contra.