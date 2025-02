Messi hizo su primer gol de 2025 y le dio el triunfo a Inter Miami

En condiciones extremas, con 23 grados bajo cero de sensación térmica, Lionel Messi disputó el partido más frío de su carrera y fue decisivo para el triunfo de Inter Miami por 1-0 frente a Sporting Kansas City, en el duelo de ida de los 16avos de final de la Concachampions.

El encuentro, programado originalmente para el martes, debió ser postergado debido a una tormenta de nieve. Sin embargo, cuando finalmente se jugó, el equipo dirigido por Javier Mascherano logró imponerse y quedó bien perfilado para la revancha del martes 25 de febrero en Miami.

El gol de Messi que rompió el cero

Desde el inicio, Inter Miami mostró una actitud ofensiva, con Lionel Messi como eje del juego. Durante el primer tiempo, el conjunto de Florida generó varias ocasiones de gol, pero se topó con una sólida actuación del arquero local John Pulskamp. La más clara fue un remate del uruguayo Luis Suárez, que pasó apenas desviado.

En la segunda mitad, a los 10 minutos, llegó el momento decisivo. Sergio Busquets, desde tres cuartos de cancha, lanzó un pase largo al área, que Messi controló con el pecho, eludió a su marcador y definió con un derechazo cruzado que se metió pegado al poste. Un golazo que le dio calor a una noche gélida en Kansas City.

Kansas City buscó el empate, pero Ustari fue clave

Tras el gol de Messi, el equipo local adelantó sus líneas en busca del empate. Su mejor oportunidad llegó a los 17 minutos, cuando el delantero húngaro Dániel Sallói quedó mano a mano con el arquero argentino Oscar Ustari, pero su definición no generó peligro.

Sobre el final, Luis Suárez tuvo la chance de ampliar el marcador luego de una asistencia de Messi, pero en lugar de rematar decidió buscar un pase que no llegó a destino.

Ahora, con la ventaja en la serie, Inter Miami definirá la clasificación en su casa, donde las condiciones climáticas serán completamente distintas. El ganador enfrentará en octavos de final a Cavalier, de Jamaica.

La Concachampions, un título pendiente para Messi

A lo largo de su exitosa carrera, Lionel Messi ha ganado prácticamente todo, pero la Concachampions sigue siendo uno de los torneos que aún no ha conquistado.

De los títulos que disputó y no pudo obtener, además de este certamen, figuran el Sudamericano Sub 20 y la Copa de Francia, trofeos que ya no tendrá oportunidad de ganar. En cambio, todavía puede lograr la US Open Cup y la Major League Soccer (MLS) con Inter Miami.

En su primera participación en la Concachampions, la temporada pasada, el equipo de Messi quedó eliminado en cuartos de final frente a Rayados de Monterrey. ¿Será este 2025 el año en el que logre sumar este título a su palmarés?