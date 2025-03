Entre los puntos más sobresalientes del discurso se destacaron cuando recordó los inicios del partido “Cuando recibimos José C. Paz teníamos 1 delegación y una máquina, nada más, 7.000 calles de barro, eso era el distrito, el patio trasero del ex Gral. Sarmiento. Entre todos nosotros y muchos compañeros que ya no están hicimos que haya un distrito viable, que otra posibilidad había y lo hemos logrado con mucho esfuerzo”.

“Yo empecé en el ´87 haciendo política, con 30 años de vida somos un distrito joven, hay otros lugares que tienen 100 años y no tienen ni el 10% de lo que nosotros hemos logrado en José C. Paz.”

“Tenemos una recaudación que no supera el 35% de los impuestos, con gente trabajadora, que están tratando de salir para adelante, esta administración no ha rematado ninguna casa a los ciudadanos de José C. Paz”, dijo.

“Cuando se hacen las cosas con amor salimos para adelante”

“Créanme que todos los días a las 5 de la mañana estoy levantado hasta cualquier hora o con el teléfono levantado por alguna emergencia, solo me voy el domingo a comer con mi familia”, dijo Ishii.

“En el día de hoy doy como comenzada la apertura de sesiones ordinarias, comentarle que en el presupuesto municipal es de 144 mil doscientos millones de pesos, cuando lo recibí en el 2015 teníamos 250 millones de deuda que era dólares en aquel momento. Hoy estamos con un pequeño superávit, pagamos todas las deudas, el municipio no debe un solo un peso a ningún proveedor, hemos saneado todas las cuentas y estamos en condiciones de seguir construyendo con fondos nuestros”.

“Hoy José C. Paz tiene un patrimonio de 240 mil millones de pesos, inédito, para un distrito nuevo. En eso tenemos que contar Parque Automotor 19 mil millones, Equipamiento Hospitalario 5 mil millones, equipamiento Laboratorio 900 millones, equipo Electrógeno 526 millones, bienes patrimoniales adquiridos 1367 millones, total de Obras Públicas, todos los Hospitales, Facultades, Universidad que hicimos con fondos propios y hemos entregado a UNPAZ para que podamos tener nivel terciario, también fueron patrimonio del municipio, esa obra salió 213.240 millones. De un distrito donde no se podían pagar los sueldos, la gente en la calle, después lo pudimos pagar en cuotas, yo no me olvidó de nada lo que hemos pasado”, agregó.

“Hoy estamos en condiciones de decirles que vamos a salir adelante y mucho mejor todavía”

“Este año en el barrio Favaloro vamos a estar inaugurando una escuela, otra escuela técnica en barrio Néstor Kirchner, la Facultad de Ciencias e Inteligencia Artificial en dos o tres meses va estar inaugurada; la construcción de un Laboratorio para fabricar medicamentos para que a la gente no le falten los medicamentos y sea gratuito para nuestra población. Veo filas en las farmacias para comprar medicamentos que son muy costosos y apenas lo pueden comprar, realmente lamentable”, indicó.

“Los hospitales están todos los días abiertos, con lo costoso que es contratar a médicos, a veces se nos van porque no tenemos para pagar las cifras que piden para estar a la altura de los demás distritos. No se ha dejado de atender a nadie”, remarcó el compromiso de su gobierno con la salud.

“Tenemos todos los medicamentos que necesita la gente en los hospitales, hemos atendido en los operativos 400/500 personas por día, hemos realizado para Unpaz 12.000 aptitudes físicas para que nuestros chicos puedan estudiar. Tenemos un Centro de TEA que ha trabado muy Bien y atendido más de 11 mil personas, todo un logro para atender esta problemática que tienen los chicos en el país. Salud ha realizado 2 millones dieciséis mil consultas, 16 mil egresos, todo un logro sanitario. Así y todo este año la coparticipación vino un 7% menos”.

“Hemos hecho muchos acuerdos en el tema de salud con Rusia, con Geropharm, con medicamentos para la diabetes e insulina que no se conseguía; hemos hecho con China, con India para el laboratorio nuevo que se va inaugurar dentro de pocos meses”, dijo.

Obras

“Hace una semana atrás he firmado con Nación la tan ansiada Estación de José C. Paz que estaba abandonada y sin poder hacerse. Vamos a repavimentar la Ruta 197”, indicó y acotó “Nosotros vamos a seguir con las obras, en 4 o 5 meses vamos a estar inaugurando la Estación, hace más de 2 años que estaba parada la obra y lo vamos hacer con nuestra Constructora Municipal”.

“Las cloacas tan ansiada viene para todo José C. Paz, lo está haciendo provincia de Bs. As., agradezco al gobernador Kicillof el esfuerzo que está haciendo, viene el asfalto de 197 y Ruta 8 con iluminación también, la colectora de Marchena para llegar a la Facultad, vamos hacer la limpieza de los Arroyos”.

Educación

“Se debe cambiar la matriz educativa, hay chicos que en los CDI de 45 días, a los 2 años ya están utilizando la computadora y aprendiendo inglés. Los chicos han crecido muchísimo con la tecnología, son mucho más vivos que nosotros, hoy se manejan con la tecnología, necesitaríamos tener un jardín de infantes donde tienen que saber leer y escribir, 5 años de primaria, 3 años de secundaria y 3 años de universidades politécnicas… Los docentes se van a tener que preparar para la época que viene porque sino los pibes los van a pasar por arriba porque la tecnología está pasando por encima a todo el mundo”. “En el mundo ya se está utilizando Industria 4.0”, analizó.

Y agregó “Estamos muy atrasados, si nosotros destinamos 5% del PBI a la educación, podríamos estar 10 años atrasados, no 20 años como ahora”.

"La política ha cambiado"

Ishii cerró su discurso: “Quiero decirles a los concejales que la política ha cambiado, esto lo digo yo, la gente ya no va votar partidos, sino hombres probos, inteligentes o hasta deportistas que nos representen, se terminó la era de los partidos políticos que están bastante vapuleados y se han desmembrado de diferentes forma, yo soy Presidente del Partido Justicialista”.