Fuerte gesto de la CGT contra la represión: reunión con el padre de Pablo Grillo

El caso de Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido durante la represión de la marcha del 12 de marzo, sigue resonando como un fuerte símbolo de la denuncia contra la violencia policial y estatal en las protestas. Este viernes, su padre se reunió con el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, en la sede de la central obrera. El encuentro, cargado de simbolismo, se dio en el marco de una jornada en la que la CGT expresó su apoyo a la familia Grillo y renovó su postura de rechazo contra las políticas del Gobierno.

La recuperación de Pablo Grillo: un rayo de esperanza en medio de la adversidad

Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante la represión, continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía. Después de haber pasado por tres operaciones, el joven fotógrafo muestra signos de mejoría. Su padre, emocionado, comentó que «todo marcha bien con la recuperación de Pablo» y relató cómo, en un momento lleno de esperanza, su hijo logró hablarle después de días de incertidumbre.

«La verdad que no podía entender nada, fue hermoso», relató el padre, destacando lo significativo de este avance en medio de la tragedia que ha vivido la familia.

El caso Grillo y la postura de la CGT

El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un referente de las denuncias contra la violencia institucional. Su padre remarcó que la situación de su hijo «fue un elemento más que suma» a la decisión de la CGT de convocar a un paro y movilización en rechazo a las políticas del Gobierno y en defensa de los derechos laborales. El apoyo de la central obrera ha sido un claro mensaje de solidaridad con la familia, pero también una fuerte crítica al accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

El padre de Pablo Grillo también destacó la contención que ha recibido su familia en estos días difíciles. «Estamos siempre rodeados por gente, por familia, por amigos, por enfermeras que terminan el turno y se quedan tomando mate», comentó, resaltando el apoyo que le ha brindado la sociedad y los trabajadores de la salud en el hospital.

El silencio del Gobierno ante la tragedia

A pesar del apoyo recibido desde diversos sectores, el padre de Pablo Grillo no ocultó su malestar ante la falta de comunicación por parte del Gobierno nacional. «No me llamó nadie», afirmó, aclarando que no esperaba grandes gestos, sino «solo un gesto humano». Esta denuncia pone en evidencia el silencio del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y del presidente Javier Milei, quienes hasta el momento no han dado una respuesta pública ante los hechos de represión.

El paro de la CGT y el accionar de las fuerzas de seguridad

La reunión en la CGT no solo tuvo un carácter simbólico para manifestar el apoyo a la familia Grillo, sino que también subrayó el creciente enfrentamiento entre la central obrera y el Gobierno. Con el paro ya anunciado, el caso del joven fotógrafo sigue siendo un eje central en el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en las protestas y las políticas represivas que afectan a quienes se movilizan en busca de sus derechos.

El gesto de la CGT hacia la familia Grillo no solo tiene un significado humano, sino también político, en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones sociales y el Gobierno. Mientras el caso Grillo continúa siendo un símbolo de la lucha contra la represión y la violencia policial, la central obrera refuerza su mensaje de resistencia a las políticas del Gobierno de Patricia Bullrich y Javier Milei, defendiendo a los trabajadores y a todos aquellos que se ven afectados por el uso desmedido de la fuerza.