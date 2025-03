De Jesús recorrió el Hospital Modular de San Bernardo

"El Hospital Modular de San Bernardo forma parte del sistema de salud del Partido de la Costa, si bien tiene pertenencia a la provincia de Buenos Aires. Abarca a la zona sur del distrito, a localidades como Costa Azul, Lucila del Mar y Aguas Verdes, acompañando al Hospital de Mar de Ajó y articulando también con los hospitales de Santa Teresita y San Clemente del Tuyú como parte de nuestro propio sistema", indicó el alcalde durante su recorrida.

Y agregó: "En él se está vacunando, atendiendo a embarazadas y cumpliendo las funciones de atención primaria de la salud. También cuenta con un laboratorio".

Correa, por su parte, señaló: "Somos un eslabón más de la cadena progresiva de cuidado del sistema de salud del Partido de La Costa. El doctor De Jesús nos ha acompañado con nuevas tecnologías, la verdad que estamos muy contentos porque constituimos un laboratorio con equipamiento de última tecnología que se suma al ya instalado en los tres hospitales municipales".

"No hay persona que se haga un laboratorio que no se lleve su resultado. Hacemos el seguimiento domiciliario de los pacientes que vemos que puedan tener alguna dificultad para poder concurrir, se lo acercamos y en el caso de aquellos pacientes que tienen alguna derivación, que necesitamos trasladar al hospital de Mar de Ajo, hacemos seguimientos telefónicos", añadió el director del Hospital Modular.

Correa resaltó, asimismo, que ya se iniciaron los trabajos para unificar la información de todos los hospitales en un mismo sistema informático para optimizar la gestión de la historia clínica de los pacientes.

En este marco, De Jesús destacó los avances que viene registrando el sistema de salud público en La Costa: "Hablar de un sistema de salud que satisfaga al 100% de la población no hay en el mundo, siempre alguna cuestión queda por hacerse. Tengamos en cuenta que el sistema de salud usa más de 50.000 insumos y tener 50.000 insumos disponibles no es tan fácil. Hoy podemos estar orgullosos de nuestro sistema, más allá de que por ahí las redes no sean tan beneplácitas y hay un poquito de maledicencia en contra del sistema. Pero no nos interesan las redes, nos interesa que nuestra población esté sana".

El municipio refuerza el equipamiento escolar con restauración y entrega de mobiliario

La Delegación de Mar de Ajó, en articulación con la Secretaría de Educación y Bienestar Estudiantil, llevó adelante un importante trabajo de restauración y reacondicionamiento de mobiliario escolar, con el objetivo de mejorar las condiciones de las instituciones educativas del distrito.



A partir de un esfuerzo conjunto, se restauraron 300 sillas y 150 mesas, utilizando materiales provistos previamente por la Provincia y con la mano de obra local. Además, el municipio gestionó la adquisición de equipamiento y otorgó subsidios a cooperadoras escolares para fortalecer la infraestructura educativa.

“Hemos estado trabajando en la recuperación de sillas, bancos y otros elementos para mejorar los espacios escolares y brindar un entorno digno y funcional para los estudiantes. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la gestión del intendente Juan de Jesús y al compromiso de los trabajadores municipales”, destacó el delegado de la Unidad de Gestión de Mar de Ajó, César Estaurino.



Por su parte, la secretaria de Educación, Amancay López, señaló: “Siempre trabajamos en conjunto con la Provincia para mejorar las condiciones en las escuelas. En esta ocasión, desde el municipio impulsamos medidas complementarias para reforzar el equipamiento y acompañar a las instituciones en su tarea diaria”.