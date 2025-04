En San Nicolás, se realizó el acto oficial por el 43° aniversario de la Gesta de Recuperación de las Islas Malvinas. Abanderados y escoltas de diferentes instituciones junto a autoridades y vecinos de la ciudad, compartieron en el paseo costanero, frente al monumento, el homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas.

Durante su discurso, el Intendente Santiago Passaglia expresó: "Hay fechas que no se olvidan. No por lo que significan en el calendario, sino por lo que despiertan en el corazón y en la memoria. Cuando hablamos de Malvinas, no estamos hablando sólo de dos islas, estamos hablando de historia, de dolor, de orgullo y sobre todo de admiración".

Además, agregó: "Están con nosotros quienes vivieron esa historia en primera persona. Hombres que eran casi adolescentes cuando partieron al sur, sin saber si iban a volver, y volvieron. Volvieron con heridas físicas, con marcas invisibles, pero también con algo que nadie les puede quitar: el honor de haber defendido la Patria. Y también están los que no volvieron. Los que quedaron allá, custodiando para siempre nuestras islas con su vida. A ellos, que dieron todo por la Patria, les debemos el silencio más profundo y el homenaje más eterno. Porque si hoy decimos que las Malvinas son argentinas, es porque ellos lo gritaron con su entrega hasta el final".

"Nosotros, los que no estuvimos ahí, tenemos una sola obligación: no olvidar, hacer que nuestros chicos crezcan sabiendo que la Argentina tiene héroes que caminan entre nosotros. Que no usan capa, pero sí llevan puesta la grandeza de haber peleado por nuestro país".

"Las Malvinas fueron arrasadas por la violencia, pero también por el olvido"

Santiago Passaglia aseguró: "Las Malvinas nos duelen porque fueron arrasadas por la violencia, pero también por el olvido. Por eso, desde cada lugar que ocupamos, tenemos que construir soberanía con memoria, con educación y también con verdad. Porque parte de honrarlos es contar todo: lo bueno, lo injusto, lo valiente y lo que aún falta saldar".

Dirigiéndose a los veteranos, el Intendente dijo: "A ustedes quiero decirles algo que quizás escucharon muchas veces, pero que nunca va a ser suficiente: Gracias. Gracias de verdad. Porque ustedes no eligieron ser héroes, pero lo fueron y lo siguen siendo cada vez que se paran frente a una escuela, cada vez que dan testimonio, cada vez que enseñan con su ejemplo. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el valor de lo que ustedes representan: el compromiso, el sentido de unidad y el amor por la Patria sin especulaciones".

"Les aseguro que, con su ejemplo, vamos a seguir aprendiendo qué significa amar esta tierra. Y estoy seguro que ustedes y todos los jóvenes que hoy escuchan la historia de Malvinas como algo lejano, van a ser la generación que siga diciendo con el mismo orgullo que hoy decimos todos: ¡Las Malvinas son y serán argentinas! Viva la Patria", finalizó Passaglia.