En el 2024 el Municipio de Luján implementó un plan extraordinario de alivio fiscal con el objetivo de acompañar a pequeños comercios e industrias del distrito. Dicha medida, será extendida durante este año 2025 gracias al impulso realizado por el Ejecutivo mediante un Proyecto de Ordenanza.

La iniciativa permitió promover el desarrollo local, generando beneficios para empresas lujanenses y eliminando la carga tributaria local. Alcanzó a más de 100 empresas locales y permitió entregar 53 habilitaciones sin costo.

En este sentido, la habilitación de comercios e industrias a aquellos contribuyentes que inicien los trámites de habilitación durante todo el 2025 será totalmente gratuita.

A su vez, seguirán exentos las empresas alcanzadas en el pago de las tasas de Inspección en seguridad e higiene; Servicios generales; Publicidad y propaganda; y Ocupación del espacio público.

Cabe destacar que desde el año pasado se creó un Comité de análisis y seguimiento del plan de alivio fiscal, integrado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Secretaría Economía y Finanzas, y por representantes del sector privado para analizar caso por caso.

Se llevó a cabo un emotivo acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Este miércoles 2 de abril se llevó a cabo un emotivo acto para homenajear a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, en el marco del 43º aniversario del conflicto bélico, con una gran convocatoria donde se hicieron presentes, familiares, instituciones, una parte importante de la comunidad educativa de distintos niveles y público en general.

"Honor y gloria a nuestros caídos, a los que quedaron en las islas, a todos los veteranos y a la comunidad presente. Quiero señalar la importancia de "malvinizar", de saber que Malvinas no fue un error en la historia: Malvinas marca un antes y un después en la historia. Estos hombres son héroes, porque son personas abnegadas que lucharon por una causa noble. Por eso, sigamos honrando a nuestros héroes y, a través de ellos, a la gesta de Malvinas. Porque sobre la sangre de nuestros héroes y el legado de nuestros veteranos tiene que llegar la recuperación de nuestra patria. ¡Vivan las Malvinas Argentinas!”, expresó el Intendente Leonardo Boto en su alocución.

El acto se inició con el izamiento de la bandera por parte del Intendente, el presidente de la Asociación PAyS y referentes de las asociaciones de Veteranos de la Guerra de Malvinas de nuestro distrito.

Luego, se entonaron las estrofas de Aurora y del Himno Nacional con la interpretación de Jeremías Escobar y la banda 9 de Julio de los Bomberos Voluntarios.

Se colocaron las ofrendas florales en el monumento como homenaje a nuestros héroes y se realizó un toque de silencio para honrar a los soldados caídos en combate. Acto seguido, el padre Lucas García, Rector del Santuario Nuestra Señora de Luján, ofició la invocación religiosa.

"Los vientos de la política siguen diferentes vientos: vientos que van hacia la derecha o hacia la izquierda, pero hay un mojón que no hay viento que lo vuelque: es nuestra soberanía y nuestro amor por las Islas Malvinas", expresó el presidente de la Unión de Veteranos de Guerra, Fernando Suárez.

Además, se dirigió a la comunidad Enrique Álvarez, del Centro de Veteranos de Guerra de Luján: "Hoy, a todas las palabras que se asocian a la gesta de Malvinas, quiero agregar otra: resiliencia. La capacidad de transformar la adversidad en fortaleza, la capacidad de sobreponerse a las adversidades y encontrar en ellas una oportunidad de crecimiento. Definiciones que se aplican a cada uno de quienes seguimos la causa Malvinas. Nosotros somos resilientes; pasamos por una situación traumática como es la guerra; volvimos y nos quisieron esconder; pero no pudieron. Salimos a la calle a luchar contra el olvido. Y hoy, a 43 años de esa guerra, seguimos de pie por recuperar lo que es nuestro".

“Estamos trabajando para que la causa de Malvinas no quede en el olvido. Quiero agradecer especialmente al Intendente Leo Boto, que no solo se preocupa por los veteranos un 2 de abril, sino que se ocupa siempre de nosotros. El agradecimiento eterno a los 632 compañeros caídos, y a los que en la posguerra se nos fueron. También a nuestras familias que nos bancan. Nosotros no somos un bien renovable, cada vez somos menos, pero ustedes tienen que seguir con esta causa", declaró el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, Javier Balliani.

Participaron del acto Veteranos de Malvinas, familiares de veteranos y caídos, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, César Siror, concejales, funcionarios del Ejecutivo, autoridades educativas y provinciales, el rector de la Basílica, autoridades de PAyS, bomberos, Instituto Belgraniano, Asociación Cultural Sanmartiniana, la directora del Museo Udaondo, Viviana Mallol e integrantes de la Junta Municipal de Estudios Históricos, entre otros.

También acompañaron el acto la Cooperativa Eléctrica, Agrupación Ponchos Celestes y Blancos, integrantes de la Asociación Amigos del Complejo Museográfico Enrique Udaondo y Agrupación Izamiento del Pabellón Nacional.