En el marco del vigésimo aniversario de la Fundación Pensar, el PRO organizó un evento de alto perfil en La Rural, donde la charla entre Mauricio Macri y Luis Lacalle Pou se convirtió en el centro de atención. Aunque el tono fue cordial y reflexivo, las definiciones políticas no faltaron: hubo referencias indirectas a Javier Milei y a las recientes decisiones de Donald Trump que sacudieron la economía global.

La noche comenzó con una recepción seguida de la tradicional cena anual del espacio. En el salón, se hicieron presentes figuras clave del PRO como Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Gisela Scaglia, además de diputados, senadores, empresarios y referentes de think tanks.

Antes del plato fuerte de la jornada, tomaron la palabra Vidal, Lospennato y Jorge Macri. Este último dejó un mensaje con claro tinte electoral: “La política tiene su momento electoral y está muy cerca. El 18 se vota en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben. Voten bien, voten cuidando todo lo que hemos construido, voten teniendo en cuenta ese espíritu de superación”.

Una charla con definiciones clave

La conversación entre los ex mandatarios tuvo momentos de introspección, análisis institucional y definiciones sobre el presente. Macri expresó que, aunque algunos lo cuestionen, los argentinos “eligieron bien” al votar a Milei, porque comprendieron que la urgencia económica exigía medidas audaces para evitar una “colisión con la hiperinflación”.

Sin embargo, el líder del PRO advirtió que “la urgencia no puede convertirse en la nueva normalidad” y que la política también necesita “diálogo, convivencia y otro ritmo de comunicación”.

En línea con esto, Macri apuntó a la necesidad de romper con el “sistema corporativo, casi mafioso” que impide el desarrollo argentino, y construir nuevos mecanismos que permitan crecer.

¿Mensajes a Milei y a Trump?

Luis Lacalle Pou también se refirió a la importancia del liderazgo político, señalando que este debe estar sostenido por valores como “ser buena persona, tolerante y respetuosa”, además de idoneidad y capacidad de unir. Para el ex presidente uruguayo, ejercer el poder requiere “prudencia, paciencia, equilibrio” y subrayó que “la palabra de un presidente genera efectos”. Sin nombrarlo, el mensaje pareció aludir a Javier Milei.

Más adelante, Macri le preguntó sobre los vínculos que tuvo durante su presidencia con otros jefes de Estado. Lacalle Pou respondió que logró acuerdos tanto con Jair Bolsonaro como con Lula Da Silva en Brasil, y también con Javier Milei en Argentina, aunque no así con Alberto Fernández, con quien tuvo diferencias en torno al Mercosur.

Ese pasaje sirvió de marco para que Macri lanzara otra crítica a la gestión actual: “La política exterior tiene que estar al servicio de mejorar la calidad de vida de tu gente, no al servicio de una batalla cultural o una discusión ideológica”.

El mundo, el proteccionismo y la previsibilidad

Consultado sobre los vínculos con Estados Unidos y China, Lacalle Pou alertó sobre el avance del proteccionismo, en aparente alusión a la política arancelaria de Donald Trump. “Ahora estamos viendo el más feroz proteccionismo que jamás hubiéramos imaginado”, lanzó, y pidió que Argentina no acompañe esa lógica cerrada.

“Estoy preocupado y más me preocupa que aplaudan esa cosa. La coherencia y la previsibilidad es una conducta reiterada, avisada y practicada, no es un fondo blanco”, sostuvo, y agregó: “La confianza cotiza en bolsa. En un mundo tan turbulento, si no hay previsibilidad y no hay confianza, por arriba no camina la esperanza”.

Partidos, democracia y el peligro del populismo

En el tramo final de la conversación, Macri preguntó por los anticuerpos de Uruguay frente al populismo, al que definió como una “exportación argentina”. Lacalle Pou respondió que la clave está en la fortaleza de los partidos políticos, que en su país son de los más antiguos del mundo.

“Para mí, el sostén de la democracia son los partidos, no los movimientos. A mí me preocupan los movimientos. Quiero partidos, porque son algo colectivo, la esencia de la actividad política. Los partidos marcan, ponen límites”, explicó el ex mandatario oriental.

Y concluyó con una frase que resonó en todo el salón: “En Uruguay, por suerte, los outsiders rápidamente se convierten en insiders. Que no quiere decir que el sistema los ablande, pero canalizan su enojo a través de la democracia. Y si en Uruguay la sangre no llega al río, básicamente, es porque los uruguayos no bancarían que los políticos dejaran que la sangre llegue al río”.