Tensión opositora en PBA: Milei irrumpe con un congreso libertario en pleno cruce con el PRO

La Libertad Avanza (LLA) realizará este martes su primer Congreso bonaerense en el salón Vonharv de La Plata, con la presencia confirmada de más de 1200 militantes, dirigentes y figuras clave del Gobierno nacional. El evento tendrá como broche de oro el discurso del presidente Javier Milei y busca consolidarse como una demostración de fuerza frente al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero también como un mensaje directo al PRO y a Mauricio Macri en la interna por el liderazgo de la oposición.

Convocado por Sebastián Pareja, titular del espacio libertario en la provincia, el Congreso se presenta como “el primer encuentro construido sobre las demandas reales de los bonaerenses”, según repiten los organizadores. A lo largo de la jornada se debatirán temas como seguridad, salud, economía, energía, industria y justicia, en mesas de trabajo que contarán con la participación de ministros nacionales, como Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.

El trasfondo político: Milei, Karina y la puja con el macrismo

Detrás del encuentro hay una estrategia clara impulsada por Karina Milei para consolidar el sello LLA como la referencia opositora en la provincia más populosa del país. La secretaria general de la Presidencia evita los acuerdos de cúpula con el PRO, pero mantiene contactos con dirigentes amarillos como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, quienes ya transitaron los pasillos de Casa Rosada para mostrarse con los armadores libertarios.

“El populismo no termina en la General Paz. Siempre de la vereda de enfrente, luchando por un país, una ciudad y una provincia mejor”, escribió Ritondo hace pocos días, tras compartir una foto con legisladores nacionales y provinciales del PRO. El mensaje fue interpretado en la Rosada como el inicio de una estructura paralela al macrismo clásico, aunque desde su entorno bajaron el tono: “Ritondo lleva al PRO en las espaldas”, aseguraron.

Sin embargo, las tensiones son palpables. Mauricio Macri convocó a su tropa para una reunión en la sede del PRO en Balcarce al mismo tiempo que se desarrollará el Congreso libertario en La Plata. Allí buscará poner límites a quienes amenazan con saltar a LLA sin su aval. El expresidente endureció su discurso contra Javier Milei y, en especial, contra Karina, decidida a avanzar en su armado territorial.

Una jornada con clima de interna opositora

En este contexto, la actividad de Milei en La Plata no solo apunta a consolidar su presencia en la provincia, sino también a marcarle la cancha al macrismo en la disputa por el electorado opositor. “Ni en el Congreso ni en las elecciones logran nada si van solos”, advirtió una fuente del PRO consultada por medios nacionales. “El PRO los salvó cinco veces del abismo. Es el único partido que les da gobernabilidad. Así y todo, están más concentrados en atacarnos a nosotros que al kirchnerismo”, agregó.

A pesar de los roces, desde La Libertad Avanza niegan una ruptura total y apuestan a seguir sumando dirigentes por las rendijas que deja abiertas la interna amarilla. “No invitamos a Ritondo ni a Santilli, pero eso no significa que no queríamos que vinieran”, deslizan en off desde el entorno libertario.

Encuestas, demandas y estrategia a largo plazo

El Congreso funcionará también como una instancia de diagnóstico territorial. Según un sondeo que encargó el espacio, los principales problemas detectados en la provincia de Buenos Aires son la inseguridad, el deterioro de la salud pública, la presión impositiva, la falta de oportunidades laborales y las trabas burocráticas.

“El 75,8% de los consultados siente que el Estado se entromete demasiado en sus vidas y que si progresan, es a pesar del Estado, no gracias a él”, reveló Sebastián Pareja. Además, el estudio muestra que el 88,5% cree que se pagan impuestos excesivos y que más de la mitad considera imposible acceder a una vivienda propia.

Con estos datos como base, LLA busca construir un programa político que proyecte a 2027, con los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre como primera escala clave. “Desplegamos equipos en toda la provincia y encuestamos a más de 20.000 bonaerenses. Esa es nuestra base para desarrollar propuestas concretas”, afirmó el dirigente.

Milei se mete en la campaña porteña y prepara una convocatoria más masiva

El cierre del Congreso será protagonizado por Javier Milei, que además este lunes encabezará una entrevista junto a Manuel Adorni, principal candidato libertario en la Ciudad de Buenos Aires, en el stream “Carajo” del influencer Gordo Dan.

Pareja anticipó que los cupos para el evento en La Plata ya están agotados y que en los próximos días anunciarán una convocatoria aún más amplia. “Es un acto que está demandando la militancia. La provincia se pone de pie, la libertad avanza”, aseguró.

Con epicentro en el conurbano y apoyos nacionales cada vez más visibles, Milei busca hacer pie en una provincia históricamente adversa para los proyectos no peronistas. Y lo hace con un ojo en el presente electoral, y otro en la pulseada por el liderazgo opositor.