-Junto a otros jefes comunales de la Cuarta sección, usted viene manifestando un fuerte respaldo a la figura de Axel Kicillof. ¿Cómo evalúa su liderazgo en este contexto de confrontación con el gobierno nacional?

Hay un grupo de intendentes acá en la sección que, por suerte, inclusive se ha ampliado, porque ese comunicado también lo ha firmado el intendente de General Villegas, que recientemente se ha incorporado. Así que somos siete los intendentes que hemos firmado.

En primer lugar, expresamos la preocupación —que es lo que expresa nuestro gobernador— por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de nuestros distritos, donde vemos que el sistema productivo, las pymes, incluso en el sector agropecuario, los pequeños productores, están sufriendo las consecuencias de una política que nos pone en jaque.

Va a ser muy difícil lograr que nuestro aparato productivo sea competitivo en un contexto mundial de proteccionismo, y donde dejamos la puerta abierta para que todo el mundo ingrese productos a nuestro país, inclusive a precios mucho más bajos que lo habitual.

Eso va a provocar muchísima desocupación, muchísimo deterioro del sistema productivo, y realmente es la preocupación mayor que tiene nuestro gobernador, por eso está liderando esta propuesta, para tener una alternativa a este sistema que, yo creo, va a terminar fracasando.

-En este escenario que usted evalúa, ¿cree que el rol de los intendentes será aún más importante para sostener la gobernabilidad provincial?

No quiero adjudicarnos más importancia de la que tenemos, pero trabajamos en conjunto con el gobernador porque creemos que se ha ganado el derecho, porque lleva dos elecciones consecutivas donde ha logrado triunfar en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que él comanda, el único distrito donde no ha podido hacer pie, por ahora, esta fuerza mileísta, que han ganado todas las elecciones.

Tenemos que acompañar, además, por su claridad, por su disposición a confrontar con este modelo y, por su disposición a seguir acompañando políticas de Estado que tienen que ver con la obra pública, con la salud pública, con la educación pública, todo lo que necesitamos los intendentes del interior.

En Bragado no va a venir nunca una empresa de medicina de primer nivel a instalarse, porque nunca le va a ser redituable. Tampoco van a venir empresas desarrolladoras inmobiliarias a hacer grandes inversiones en Bragado, porque la gente tiene un poder adquisitivo bastante limitado. Entonces, si el Estado no está presente para dar solución a todo este tipo de problemas, la vida de las ciudades del interior va a ir languideciendo, a pesar de que en nuestra comunidad tenemos la suerte de tener un sistema mixto, entre producción agropecuaria y producción industrial, que es muy importante. Pero eso se deteriora si no lo limitamos.

Nosotros estamos trabajando fuertemente. No sé cuál es el porcentaje de responsabilidad que nos asigna. El gobernador ya tiene una decisión tomada, y nosotros vamos atrás de eso.

-Mencionó la ampliación del Movimiento Derecho al Futuro, al que se sumó Gilberto Alegre de General Villegas. ¿Qué significa este espacio dentro del esquema político del peronismo bonaerense? ¿Lo ve como una plataforma para disputar liderazgo dentro del PJ o como una herramienta de gestión territorial?

En la provincia de Buenos Aires, yo no veo disputa. Yo lo visualizo a Axel Kicillof como el único líder, el que ha logrado tener los resultados que recién hablábamos. Sí hay otros sectores que están en pugna, tendrán que terminar acompañando este liderazgo, porque es el único que está consolidado. A partir de ahí vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando por la unidad. Queremos, a toda costa, la unidad: la unidad que respete el rol de nuestro gobernador.