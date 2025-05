-Usted ha sido muy crítica del ajuste, la represión y el impacto de este Gobierno sobre la producción nacional. ¿Cuál considera que es hoy el principal daño que está causando el modelo de Javier Milei en la Argentina?

Aquello que el modelo de Javier Milei llama cambio cultural es lo más peligroso, ya que no solamente en términos discursivos, sino a través de sus acciones o sus intenciones, impacta negativa y estructuralmente sobre el futuro de la Argentina. Esto tiene que ver con el ataque a la cultura nacional, a símbolos representativos de la ciencia en la Argentina, al trabajo, dentro de lo que es el sector público, a través de los despidos indiscriminados que viene desarrollando desde que asumió, y también al sector privado, al cual paradójicamente dicen defender, porque cada vez la situación está más complicada.

-En este contexto, el discurso oficial insiste en que el ajuste era inevitable para estabilizar la economía. ¿Cómo evalúa esa justificación por parte del Gobierno?

Es un discurso hipócrita que además tiene el condimento, en ciertos momentos, de desesperación, cada vez que quieren con algún tema tratar de tapar lo que la realidad está mostrando, y es que este gobierno nos ha endeudado más y peor. El problema es que no hay un proyecto sustentable de desarrollo del país, porque si con ese dinero generaran inversión, trabajo genuino, y también la forma, de alguna manera, de pagar esa deuda, tendría sustentabilidad, pero en este caso no.

-En el último encuentro nacional del Frente Renovador se planteó la necesidad de dejar de lado los intereses individuales en favor de la unidad. ¿Cree que hoy existe una voluntad real de construir esa unidad dentro del peronismo para enfrentar estas políticas?

Sigo confiando en que en general sí, en particular desde el Frente Renovador, y especialmente bajo la convocatoria, la voluntad de diálogo, de acercar posiciones de parte de Sergio Massa, se sigue haciendo un esfuerzo enorme, desde la convicción de entender que es mucho más importante y más peligroso ese enemigo que tenemos enfrente, que no es una persona, sino un modelo económico que va rompiendo las estructuras sociales, que genera cada vez más brecha entre los que más y los que menos tienen, así como también una frustración en el pueblo trabajador toda vez que no llega a fin de mes y la cosa se complica.

Sigo confiando en que vamos a arribar a buen puerto y que vamos a ser protagonistas también desde el Frente Renovador, no solamente en el marco de la unidad, en lo que tenga que ver con una estrategia política que enfrente a Milei, sino también para hacer fuerza desde esa unidad para acompañar ese proceso.

-Un rol protagónico, entonces, el del Frente Renovador en esta etapa de reorganización política del campo opositor.

Sí, todas las partes que integramos esa unidad política somos importantes, y tenemos que tener también la humildad y la grandeza de seguir convocando a todos aquellos que han sido perjudicados por este gobierno, que favoreció las importaciones por encima de la producción nacional, que empobrece cada vez más a los jubilados y jubiladas, y además simbólicamente también la violencia que ejerce sobre esos sectores, realmente consideramos que es inaceptable.

-Como diputada por la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Renovador, ¿cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof, especialmente en medio de los recortes en la coparticipación y el ajuste que afecta a las provincias?

Y sí, es la provincia más grande de la Argentina, que hace un enorme aporte al Estado Nacional, y que recibe muchísimo menos de lo que aporta, y tener que estar permanentemente haciendo malabares económicos con esta política de ajuste, como también están haciendo los intendentes de todos los espacios políticos, realmente los pone en una situación compleja.

Así y todo, se nota mucho el esfuerzo que se hace, la voluntad de seguir fortaleciendo el sistema educativo, la seguridad. El esfuerzo es muy grande, pero también es cierto que necesitamos de un proyecto nacional que nos una y que sume más manos en el Congreso, para que podamos atacar al problema desde el fondo, que hoy encabeza Javier Milei a través de su proyecto.