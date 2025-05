-¿Qué reflexión le merece la caída de la sesión en la que se buscaba tratar el aumento en las jubilaciones y declarar la emergencia por las inundaciones? ¿Por qué cree que no se logró el quórum?

Es muy triste ver cómo el oficialismo y también sus aliados, con quienes muchas veces se muestran peleados u ofendidos, cuando llega la hora de abroquelarse en contra de los jubilados, de los estudiantes, de las universidades, dan muestras de que no tienen ningún interés en avanzar en mejoras que no son para nada descabelladas, que son lógicas, que son prudentes en materia fiscal y que son totalmente financiables incluso con medidas que este propio gobierno ha tomado.

Una sesión que pretendía que ese bono que está congelado desde hace más de un año se actualizara por inflación y que fuera incorporado al haber, que los jubilados y jubiladas recuperaran ese 8% que perdieron cuando Javier Milei les cambió haciendo trampa la fórmula de movilidad jubilatoria. Era un alivio para el bolsillo de más de 7 millones de personas en Argentina.

Este reclamo y esta preocupación permanente que tenemos de una moratoria que se suspendió por parte de este gobierno y que pretendíamos encontrar el consenso también para avanzar y darle una posibilidad a quienes no les aportaron a lo largo de sus años de trabajo, y también la declaración de emergencia en zonas afectadas por las últimas inundaciones que era parte del temario.

El gobierno como siempre priorizó sus intereses particulares y, a causa de un tema que les molesta, que es la designación de las autoridades de la comisión que investiga el caso Libra, lo cual han estado obstaculizando permanentemente hasta ahora, fue lo que hizo que hicieran todos los esfuerzos necesarios para que en el día de ayer no pudiéramos llegar al número para avanzar en la sesión.

-¿Qué consecuencias cree que tendrá esta parálisis legislativa para los jubilados, especialmente en un contexto inflacionario como el actual?

Sí, no solamente un contexto inflacionario sino un contexto de altísima violencia de parte del gobierno nacional hacia el sector. Ayer quedó una vez más un nuevo miércoles de sangre, de violencia, de golpes desde un lugar que a mí me parece que es muy peligroso de parte del Estado. Y sí, el bolsillo está difícil para la gran mayoría de las familias en Argentina, ni hablar para los jubilados y jubiladas, a quienes además Milei les quitó los remedios gratuitos que tenían prescritos por su obra social.

Nosotros vamos a seguir insistiendo, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir tratando de generar una nueva sesión. Si no es la semana que viene será la otra, para seguir demostrando que ese camino de crecimiento productivo, desarrollo de los argentinos y argentinas en todas sus edades y en todas sus condiciones, aún es posible y es aquello por lo que peleamos, de lo que estamos convencidos y para lo cual vamos a poner arriba de la mesa las soluciones y las propuestas, teniendo en cuenta también que este es un año electivo, en el que la democracia nos vuelve a dar la oportunidad de elegir. Necesitamos más manos en el Congreso, no cabe la menor duda y es importante que la sociedad en su conjunto lo reflexione.

-Otro tema que generó fuertes repercusiones en las últimas horas es el decreto 340/25 sobre la desregulación de la Marina Mercante. Usted fue muy crítica al respecto. ¿Podría explicar por qué considera que perjudica a la Marina Mercante nacional?

Perjudica lo poco que tenemos porque la Marina Mercante Nacional está en una situación de crisis, está difícil, pero con este decreto lo que hace el gobierno es decirle a cualquier extranjero que venga a desarrollar actividad de cabotaje en nuestro país bajo otra bandera.

Trabajar bajo otra bandera o a tu barco, que puede ser de bandera nacional hoy, ponerle otra bandera, significa que esa actividad deja de tributar en Argentina. Y esto es paradójico, es increíble de parte de un gobierno que dice todo el tiempo que no tiene plata.

Significa que los aportes y contribuciones dejan de ingresar al sistema previsional argentino y, por sobre todas las cosas y lo más peligroso, quita derechos de trabajadores y trabajadoras. Porque al declarar la actividad como esencial clara e inconstitucionalmente está eliminando el derecho a huelga, pero además está permitiendo que cualquier barco que haga cabotaje en Argentina pueda subir tripulación extranjera.

O sea que no es que solamente perdés derechos laborales, sino que además perdés el trabajo frente a sistemas que claramente en otros países rozan incluso la situación de esclavitud. Y ni siquiera hablar de la situación de la soberanía, porque todos sabemos que no es lo mismo que transite nuestro territorio, nuestras aguas, una embarcación cargada de argentinos y argentinas, a que transite una embarcación que tiene tripulación extranjera.

-¿El sector fue consultado previamente sobre esta medida?

No sólo no fue consultado, sino que además veníamos expresando preocupaciones de hace varios meses porque en algún que otro lugar el jefe de Gabinete de ministros había expresado esta voluntad. Nosotros sabíamos que se estaba pergeñando un borrador de este decreto.

En mi caso hice presentaciones en el Congreso, le hice preguntas al jefe de Gabinete antes de que viniera a exponer, que respondió muy vagamente y sin ningún tipo de especificidad. Y bueno, lamentablemente este decreto que creíamos que iba a salir, salió.

Afecta además otras actividades porque incluyeron, de esa manera incluso desordenada, dentro de los servicios esenciales a la educación y otras actividades, lo cual pone realmente en jaque ni más ni menos que la Constitución Nacional.