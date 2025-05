Alonso desmintió cifras de Bullrich sobre violencia de género y femicidios

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, luego de que esta última celebrara en redes sociales la supuesta baja en los delitos sexuales tras la eliminación del Ministerio de la Mujer. La respuesta desde la administración de Axel Kicillof no tardó en llegar y dejó en claro que, al menos en la provincia de Buenos Aires, los datos distan mucho de ser motivo de festejo.

Bullrich había publicado: “Sin Ministerio de la Mujer, en 2024 los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% con respecto a 2023. También cayeron un 12,8% las violaciones y otros delitos sexuales”. En esa línea, la funcionaria aseguró: “A pesar de los miles de millones en presupuesto y estructuras gigantes, esos delitos no solo no bajaron: habían aumentado. Sin resultados, solo discurso. Con decisión, mano dura y trabajo real, logramos lo que antes no se lograba”.

Alonso le respondió con datos y cuestionamientos

Desde La Plata, Alonso no dejó pasar el mensaje y lo calificó directamente como una “falacia”. En su réplica, sostuvo: “Pato, ¿tenemos resultados? Hasta un reloj roto acierta la hora dos veces al día”. Y agregó: “El camino que señala Patricia Bullrich no es el correcto, sus dichos respecto de los femicidios en nuestro país son una falacia”.

El ministro subrayó que los femicidios y sus tentativas siguen representando “una cifra alarmante y un problema estructural que el Estado debe afrontar con respuestas integrales”. Como prueba de ello, citó datos oficiales del Ministerio Público Fiscal bonaerense, que registró 98 femicidios en 2024, de acuerdo a un informe publicado el 8 de marzo.

Además, detalló que se recibieron 242.426 denuncias a través del Formulario Único de toma de denuncias del Ministerio de Seguridad provincial. Para Alonso, estas cifras “no reflejan una solución” y son muestra de que la violencia de género “sigue siendo una forma de inseguridad, tanto en las casas como en las calles”.

“Lo que no se nombra no existe”: una crítica al discurso oficial

Una de las críticas más filosas del funcionario bonaerense apuntó al enfoque discursivo del gobierno nacional: “Desde 2012, con la modificación del Código Penal, las muertes de mujeres por motivos de género se tipifican como femicidios, es decir, no son ni homicidios de mujeres ni homicidios vinculares. Será por eso que no te dan los números. Pato, recordá que lo que no se nombra no existe”.

De este modo, Alonso dejó entrever que los indicadores que utiliza Bullrich podrían estar basados en una categorización errónea o incompleta de los delitos.

La crisis económica y su impacto en las violencias

En su análisis, el ministro también vinculó el contexto socioeconómico con el recrudecimiento de las violencias. Afirmó que “la abrupta pérdida del poder adquisitivo y las desigualdades consecuentes que generan las condiciones de flexibilización laboral y vulneración de derechos resultan ser un factor central para el aumento de casos y gravedad de la violencia”.

Alonso advirtió que esto intensifica dinámicas de control, abuso y poder, así como el consumo problemático de sustancias y los padecimientos de salud mental, que “se agravan y son aspectos indisociables y transversales a las situaciones de violencia de género”.

Políticas activas desde la provincia

Frente al diagnóstico preocupante, Alonso defendió el rol activo del Estado bonaerense en el abordaje de la violencia de género. “Es imprescindible continuar profundizando las políticas de género”, sostuvo. Enumeró una serie de dispositivos implementados en el territorio bonaerense, como botones antipánico, líneas de emergencia municipales, programas de monitoreo 24/7 para casos de alto riesgo, dispositivos de masculinidades para trabajar con varones denunciados y asistencia integral a mujeres desde el Estado provincial y los municipios.

“El Estado es responsable. La provincia de Buenos Aires no mira para otro lado, se hace cargo como así lo establecen los Tratados Internacionales, nuestra Constitución Nacional y sus consecuentes leyes nacionales y provinciales”, sentenció el ministro.