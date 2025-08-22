Atraparon a Spagnuolo: secuestran celulares y máquina de contar billetes en un country de Pilar

La Policía Federal dio con el paradero de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de intensas horas de búsqueda. El funcionario, que estaba siendo investigado por un escándalo de corrupción, fue encontrado en su camioneta Nivus cuando intentaba abandonar su hogar en Pilar, donde se le secuestraron dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes.

El operativo se llevó a cabo en el contexto de una causa que investiga presuntos sobornos en el área de Discapacidad, que Spagnuolo dirigía hasta hace pocas horas, cuando fue echado del Gobierno sin mayores explicaciones desde la Casa Rosada.

Investigación de sobornos y coimas: los Kovalivker en la mira

El caso estalló luego de que se filtrara una grabación en la que, supuestamente, Spagnuolo habla de pagos ilegales entre empresas y funcionarios de la Agencia, entre ellos la droguería Suizo Argentina. El contenido de la grabación involucra a empresarios y altos funcionarios como Eduardo Menem y Karina Milei, cuyas implicaciones están siendo analizadas por la Justicia.

El escándalo dio un giro cuando, durante los operativos realizados, se encontraron más de 260.000 dólares en efectivo en sobres, en un vehículo de uno de los hermanos Kovalivker, involucrados en la trama. El allanamiento en Nordelta también reveló cajas de seguridad abiertas y billetes que confirman la magnitud de la corrupción.

El operativo en Nordelta y la huida de Jonathan Kovalivker

Mientras Emmanuel Kovalivker fue detenido en medio del operativo con el dinero incautado, su hermano Jonathan logró eludir a la Policía, aunque se encontraron pruebas en su hogar que indican un posible escape con más fondos. En su casa, se hallaron cajas de seguridad abiertas, billetes y banditas elásticas, lo que sugiere que se intentó ocultar el dinero antes de la llegada de los investigadores.

La denuncia y el papel de la justicia

El caso fue iniciado por el abogado Gregorio Dalbón, quien denunció la existencia de los audios que comprometían a Spagnuolo. Los detalles de las transacciones ilegales involucran pagos a cambio de favores relacionados con la compra de medicamentos para Andis. En la causa también figura el nombre de Karina Milei, hermana del presidente, quien podría haber estado al tanto de las prácticas ilícitas.

El fiscal federal, Franco Picardi, solicitó los allanamientos, que incluyeron las oficinas de Andis y las propiedades de los Kovalivker. La prioridad de los investigadores ahora es analizar los dispositivos secuestrados, particularmente los celulares, que podrían contener información crucial sobre la trama de corrupción.