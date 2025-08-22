Cristina Kirchner: "Más vergonzoso no se consigue" sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno

La expresidenta Cristina Kirchner hizo un contundente pronunciamiento este viernes en sus redes sociales, después de que se filtraran audios que revelan un presunto esquema de coimas y corrupción dentro del Gobierno. A través de su cuenta de X, Kirchner no dudó en calificar de "más vergonzoso no se consigue" el hecho, que involucra a exfuncionarios del Gobierno y a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien es mencionado en las conversaciones.

El escándalo, que se ha convertido en un tema de debate político, reveló conversaciones que vinculan a funcionarios nacionales con un entramado de corrupción, y rápidamente se posicionó como uno de los escándalos más resonantes de la política argentina. La filtración de los audios ha causado una gran conmoción, con denuncias de coimas, negociados y una presunta falta de transparencia en la gestión pública.

Cristina Kirchner apunta contra Javier Milei y el poder judicial

En sus declaraciones, Cristina Kirchner no solo se refirió al caso de las coimas, sino que también arremetió contra el presidente Javier Milei. La expresidenta utilizó su cuenta de Twitter para criticar al mandatario, mencionando "las andanzas de 'El Jefe' y su pandilla". Además, en su publicación, Kirchner aprovechó para cargar contra el poder judicial, al que acusó de actuar de manera sesgada y parcial en casos relacionados con la corrupción.

"Lo que estamos viendo es un verdadero escándalo, y lo más preocupante es la impunidad con la que actúan. Más vergonzoso no se consigue", sentenció Kirchner, quien ya había sido crítica del actual Gobierno en otros momentos.

La mención a Milei y a su "pandilla" no es casual: Cristina Kirchner busca poner en cuestión el accionar de la administración de la coalición de Juntos por el Cambio. Con el contexto de la filtración de los audios, sus acusaciones podrían sumar presión al gobierno de Milei, que enfrenta diversos desafíos en su gestión, incluyendo la alta inflación y el contexto económico complicado.

La polémica de los audios y el caso Vialidad

El escándalo no solo involucra al Gobierno actual, sino también a la Justicia. La expresidenta, quien se encuentra en medio de varios casos judiciales, criticó abiertamente el accionar de los tribunales, en particular por el caso de la causa Vialidad, que la tiene como protagonista. La denuncia del entramado de corrupción en la administración de obras públicas ha sido uno de los puntos más mediáticos de su lucha legal, y la filtración de los audios parece haber agregado más leña al fuego.

Cristina Kirchner, quien ya había manifestado su descontento con el tratamiento judicial de su causa, reitera sus críticas al poder judicial, al que considera "parcial" en su accionar y en la manera en que trata a los funcionarios vinculados al oficialismo.

¿Qué sigue para el Gobierno?

El escándalo de las coimas, que involucra a Diego Spagnuolo y otros funcionarios de la gestión kirchnerista, podría tener implicaciones serias en la política argentina. La oposición y los sectores más críticos de la gestión actual no tardaron en reaccionar, exigiendo explicaciones y pidiendo que se profundicen las investigaciones. En este contexto, la figura de Cristina Kirchner se mantiene en el centro de la polémica, mientras el Gobierno de Javier Milei busca recuperar la agenda política para avanzar en sus objetivos económicos y sociales.