Este jueves, el Senado de la Nación le propinó un revés al Gobierno al rechazar una serie de decretos que apuntaban a la disolución y reestructuración de organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). La votación, que resultó en un amplio margen de 60 votos negativos, 10 a favor y una abstención, refleja un claro rechazo a las políticas del Gobierno en cuanto a la reorganización de estas entidades.

El rechazo a la disolución de Vialidad Nacional y el INTA

Uno de los puntos más debatidos fue la propuesta que buscaba eliminar la Vialidad Nacional, considerada fundamental para el mantenimiento y construcción de las rutas del país. El Senado, con el apoyo de un sector de la oposición y del kirchnerismo, se opuso a la disolución de esta entidad clave. Además, la reforma del INTI y el INTA, dos organismos reconocidos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, también fue rechazada con rotundidad.

El peronista Pablo Bensusán, quien intervino en el debate, resaltó la importancia de estos organismos para el desarrollo científico, tecnológico y agropecuario del país. Según Bensusán, “destruirlos es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo”, y advirtió que la eliminación de estos organismos podría poner en riesgo la independencia tecnológica del país, forzando a los productores a depender de multinacionales.

El Banco de Datos Genéticos y otros organismos también fueron rechazados

El Senado también votó en contra de la reforma al Banco Nacional de Datos Genéticos, un organismo clave para el registro de información genética en el país. Con 57 votos negativos, 12 afirmativos y una abstención, esta reforma propuesta por el Ejecutivo fue desactivada, junto con otras modificaciones que afectaban a organismos como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y la Marina Mercante.

Los bloques opositores, incluyendo a la UCR y kirchneristas, cuestionaron la falta de justificación para eliminar estos organismos y advirtieron sobre los riesgos que estas reformas implicarían para la economía nacional y la soberanía tecnológica.

La oposición y el kirchnerismo unen fuerzas contra el Ejecutivo

La decisión del Senado de rechazar los decretos del Gobierno mostró un frente común entre la oposición y sectores del kirchnerismo, que se alinearon en la defensa de estos organismos estatales. La disolución de entidades históricas como el INTA y el INTI fue vista por muchos legisladores como un intento del Ejecutivo por reducir la presencia del Estado en sectores estratégicos para la economía nacional.

La controversia por la reforma de la Marina Mercante y otros decretos

El debate no se limitó a los organismos científicos y tecnológicos. También se trató la reforma que modificaba la estructura de la Marina Mercante, un cambio que despertó críticas de varios sectores, quienes argumentaron que los cambios en la calificación de servicio esencial y el derecho a huelga podían tener repercusiones negativas para los trabajadores del sector.

El rechazo de estos decretos, junto con el continuo debate sobre la emergencia pediátrica y el presupuesto de las universidades públicas, promete mantener el clima de tensión política en el Congreso.