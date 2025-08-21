Rechazo rotundo: el Senado se opone a la disolución de organismos estatales
El Senado rechazó los decretos del Gobierno que disolvían Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos. La oposición une fuerzas contra el Ejecutivo.Legislativas21 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Este jueves, el Senado de la Nación le propinó un revés al Gobierno al rechazar una serie de decretos que apuntaban a la disolución y reestructuración de organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). La votación, que resultó en un amplio margen de 60 votos negativos, 10 a favor y una abstención, refleja un claro rechazo a las políticas del Gobierno en cuanto a la reorganización de estas entidades.
El rechazo a la disolución de Vialidad Nacional y el INTA
Uno de los puntos más debatidos fue la propuesta que buscaba eliminar la Vialidad Nacional, considerada fundamental para el mantenimiento y construcción de las rutas del país. El Senado, con el apoyo de un sector de la oposición y del kirchnerismo, se opuso a la disolución de esta entidad clave. Además, la reforma del INTI y el INTA, dos organismos reconocidos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, también fue rechazada con rotundidad.
El peronista Pablo Bensusán, quien intervino en el debate, resaltó la importancia de estos organismos para el desarrollo científico, tecnológico y agropecuario del país. Según Bensusán, “destruirlos es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo”, y advirtió que la eliminación de estos organismos podría poner en riesgo la independencia tecnológica del país, forzando a los productores a depender de multinacionales.
El Banco de Datos Genéticos y otros organismos también fueron rechazados
El Senado también votó en contra de la reforma al Banco Nacional de Datos Genéticos, un organismo clave para el registro de información genética en el país. Con 57 votos negativos, 12 afirmativos y una abstención, esta reforma propuesta por el Ejecutivo fue desactivada, junto con otras modificaciones que afectaban a organismos como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y la Marina Mercante.
Los bloques opositores, incluyendo a la UCR y kirchneristas, cuestionaron la falta de justificación para eliminar estos organismos y advirtieron sobre los riesgos que estas reformas implicarían para la economía nacional y la soberanía tecnológica.
La oposición y el kirchnerismo unen fuerzas contra el Ejecutivo
La decisión del Senado de rechazar los decretos del Gobierno mostró un frente común entre la oposición y sectores del kirchnerismo, que se alinearon en la defensa de estos organismos estatales. La disolución de entidades históricas como el INTA y el INTI fue vista por muchos legisladores como un intento del Ejecutivo por reducir la presencia del Estado en sectores estratégicos para la economía nacional.
La controversia por la reforma de la Marina Mercante y otros decretos
El debate no se limitó a los organismos científicos y tecnológicos. También se trató la reforma que modificaba la estructura de la Marina Mercante, un cambio que despertó críticas de varios sectores, quienes argumentaron que los cambios en la calificación de servicio esencial y el derecho a huelga podían tener repercusiones negativas para los trabajadores del sector.
El rechazo de estos decretos, junto con el continuo debate sobre la emergencia pediátrica y el presupuesto de las universidades públicas, promete mantener el clima de tensión política en el Congreso.
Sesión caliente en el Senado: oposición va por el Garrahan, universidades y contra los DNUs del Ejecutivo
La Cámara alta debate la emergencia en la salud pediátrica y el financiamiento universitario. También buscará rechazar decretos que disolvieron organismos estratégicos.
Guerrera: "Sancionar la ley de Scoring y reformar la ley actual de Asistencia a la Víctima son dos cuestiones pendientes"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense explicó porqué es necesario saldar estas iniciativas: "Una porque quiere fortalecer la seguridad vial y promover un cambio cultural en el tránsito. La otra porque busca garantizar los derechos y garantías de las personas que han sido víctimas de delitos".
Diputados aprobaron cambios clave para investigar el caso $LIBRA
Nuevo giro en el caso $LIBRA: La oposición en Diputados destraba la investigación del escándalo que involucra a Javier Milei, Karina Milei y su entorno.
Se rompió La Libertad Avanza: nueva fuga de legisladores
En medio de escándalos de corrupción, cuatro diputados abandonan LLA y fundan "Coherencia". Conoce los detalles de la crisis interna que sacude al oficialismo.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Coimas y laboratorios: los audios que sacuden al Gobierno de Milei
Estalló un nuevo escándalo: audios atribuidos a Diego Spagnuolo revelan una supuesta red de coimas que salpica a Karina Milei y a los Menem.