Milei arremetió contra el Senado tras otro revés en el Congreso

Javier Milei lanzó duras críticas contra el Senado luego de sufrir un nuevo revés en la Cámara alta. Este jueves, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario por segundo año consecutivo y rechazó cinco decretos presidenciales clave para la desregulación de organismos estatales. El presidente calificó las decisiones como un intento de “destruir el programa económico” que busca implementar su gobierno.

El mandatario no tardó en manifestar su indignación a través de su cuenta en X, donde acusó a los senadores de "cinismo" al aprobar leyes que, según él, empobrecerán a los argentinos. "El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico, que van a empobrecer a los argentinos, se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año", denunció el presidente.

La ley universitaria y el aumento de sueldos, ejes de la discordia

Este jueves, la Cámara alta aprobó con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario. La legislación, impulsada por rectores universitarios, busca garantizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, además de reabrir las paritarias docentes, congeladas desde octubre de 2024.

La aprobación de esta ley no solo fue un golpe para la administración de Milei, sino que también trajo consigo un nuevo aumento de sueldos en el Senado. Estimaciones indican que los legisladores y trabajadores del Congreso pasarán a cobrar más de 10,2 millones de pesos en bruto a partir de noviembre, lo que desató el enojo del presidente. "Es una burla a los argentinos que tanto esfuerzo hacen para salir adelante", apuntó Milei, refiriéndose al aumento de las dietas en un contexto de creciente inflación y precarización laboral.

El trasfondo económico y político: ¿qué significa para Milei?

La disputa no es solo económica, sino también política. La oposición en el Senado, encabezada por los bloques del Frente de Todos y aliados, ha logrado sancionar varias leyes clave para la economía, como la Ley de Financiamiento Universitario, que Milei había prometido vetar. La propuesta establece una caja de 10.000 millones de pesos con ajuste anual por el IPC para fomentar el ingreso a carreras estratégicas.

Eduardo "Wado" de Pedro, senador de Unión por la Patria, defendió la ley argumentando que la educación universitaria es la principal vía para la movilidad social ascendente. Además, subrayó que la inversión en educación superior ha caído al 0,43% del PBI, un porcentaje que históricamente se había situado alrededor del 0,8%.

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, también enfatizó la insuficiencia de los recursos destinados a la educación superior, señalando que el financiamiento para 2025 será inferior al del año pasado, lo que compromete el funcionamiento de las universidades públicas.

Revuelo en el Congreso: ¿Se viene un nuevo enfrentamiento?

La sanción de esta ley, junto con los recientes rechazos de decretos presidenciales, pone a Milei en una posición incómoda. Si bien el presidente logró que la Cámara baja blindara el veto a la ley el año pasado, en esta oportunidad la situación es más compleja. Con un Congreso cada vez más dividido, el Ejecutivo enfrenta un desafío en la lucha por controlar la agenda legislativa.

En la defensa de su política económica, el presidente advirtió que el “sacrificio” social es necesario para avanzar, pero advirtió que el Senado, con su comportamiento actual, está llevando al país por un camino que podría resultar irreversible. "Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar", concluyó.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, la batalla política entre el Poder Ejecutivo y el Senado parece no haber hecho más que comenzar. Mientras tanto, Milei continúa apostando a que el 2025 será un año de cambios estructurales, pero la presión política y económica crece cada vez más.