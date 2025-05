Gasto público en mínimos históricos: Milei festeja el ajuste mientras caen los ingresos de los jubilados

El presidente Javier Milei volvió a celebrar públicamente el ajuste fiscal de su Gobierno con un mensaje cargado de ironía en su cuenta personal de X. El mandatario compartió un gráfico sobre la evolución del gasto público nacional y lanzó una provocación directa: “¿Se acuerdan los que negaban el paso de la motosierra y nos hablaban de la tijerita?”.

La publicación, acompañada de un gráfico sin fuente oficial que indica una baja del Gasto Público Nacional al 15,6% del Producto Bruto Interno (PBI), desató una nueva polémica. Milei lo calificó como un “gráfico no apto para imbéciles”, celebrando que 2024 figura como uno de los años con menor gasto estatal desde 1980.

Aunque la información proviene de un usuario de la red social X y no de organismos oficiales, el presidente no dudó en usarla para remarcar lo que considera un “hito” de su gestión. “Uno de esos chantas no sólo decía tener un plan que no tenía y que trataba de robar el de otros, sino que decía que era imposible ajustar más de 1% del PIB”, disparó Milei, en una aparente referencia a un exfuncionario, sin mencionar nombres.

El ajuste previsional como ancla del recorte fiscal

El recorte en el gasto público celebrado por el jefe de Estado encuentra una de sus expresiones más claras en las jubilaciones mínimas. Durante los primeros cinco meses del año, el Gobierno nacional aplicó un ajuste sostenido sobre los bonos que complementan los haberes más bajos.

En marzo de 2024, un jubilado de la mínima recibió $134.467 de haber más un bono de $70.000, totalizando $204.467. Para mayo, el haber básico aumentó a $296.481 —impulsado por la fórmula de movilidad vigente—, pero el bono quedó congelado en $70.000.

De esta manera, el ingreso total del jubilado alcanzó $366.481, un incremento nominal del 79,23%, frente al 120,48% que subió el haber básico. La diferencia evidencia un ajuste indirecto: en términos reales, el jubilado perdió $84.340.

Ese “ahorro” se explica, fundamentalmente, por el congelamiento del bono. De haberse actualizado con el mismo criterio que el haber previsional, el refuerzo debería haber llegado a los $154.300. Es decir, el Gobierno dejó de transferir $84.300 por cada beneficiario de la mínima en mayo.

Caída real del gasto: menos pesos, más motosierra

La Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas Públicas (ASAP) respaldó esta tendencia en su último informe de ejecución presupuestaria. Según el organismo, en abril el gasto destinado a bonos previsionales cayó un 32,2% en términos interanuales.

Mientras que en 2024 el Gobierno destinaba alrededor de $250.000 millones mensuales a esos refuerzos, el monto en abril de 2025 fue idéntico, pese a que la inflación acumulada superó el 47%.

A nivel agregado, durante el primer cuatrimestre de 2025, el gasto total en bonos previsionales fue de $1 billón. La misma cifra que en el mismo período de 2024, lo que representa una caída del 32% en términos reales.

La ASAP advierte que “las Prestaciones de la Seguridad Social, que incluyen jubilaciones y pensiones, constituyen una porción sustancial del presupuesto nacional”, alcanzando casi la mitad del gasto primario.

Además, recuerda que ese componente no sólo cubre a quienes se han jubilado, sino también a “programas de asistencia social orientados a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Con una inflación que cerró marzo en 3,7%, la pérdida de poder adquisitivo para los adultos mayores se agrava. Si bien el haber básico se actualiza por movilidad, el bono —clave para los ingresos más bajos— permanece fijo, lo que achica cada vez más el ingreso real.