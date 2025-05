La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presidió el Encuentro de la Cultura Popular, realizado en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, ubicado en San Pedro de Jujuy 4, a pocos metros del Barrio 31, en la Ciudad de Buenos Aires.

A modo de conmemoración, la iniciativa llevada adelante por sectores culturales y sociales del peronismo buscó celebrar el 25 de Mayo como “el nacimiento de la Patria”, pero también sirvió para recordar los 22 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.

La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, se hizo presente en la jornada y al respecto comentó desde X: "Celebramos el día de la Patria y homenajeamos el 22° aniversario de la Asunción de Néstor Kirchner acompañando a la compañera Cristina Fernández en el Encuentro de la Cultura Popular".

"Es de suma importancia realizar este tipo de encuentros para reunirnos entre militantes, debatir y entrenar la memoria del legado que nos dejó Néstor, y, como dijo Cristina, lograr síntesis que se transforme en una idea que alumbre a la sociedad, lo cual no se consigue con la fragmentación", dijo la mandamás.

"En un momento donde la cultura es desfinanciada y desplazada, sigamos defendiendo lo nuestro", acotó.

Encuentro del Movimiento Evita "La Revolución es un Sueño Eterno"

"Nos toca otra vez remar la Patria, porque es lo que sabemos hacer. Nos da felicidad pelear y organizarnos. Nosotros no jugamos a la política: si la política no transforma la vida de todas y todos los argentinos, no sirve", dijo la mandamás de Moreno durante un encuentro del Movimiento Evita.

"Tengo fe en mis compañeras y compañeros, no vamos a dejar de pelear para que el pueblo recupere la fe en la política como fuerza de transformación. Para eso, tenemos que discutir qué país queremos, que nos incluya a todos, y la política debe debatir los problemas que nos atraviesan. Nadie mejor que los movimientos populares para armar esa agenda", cerró.