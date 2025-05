-Intendente, ayer se inauguró la estación transformadora de Quenumá, una obra esperada por más de cuarenta años, que representa un hito para la región. La puesta en marcha contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof. ¿Cuáles son los próximos pasos para aprovechar esta infraestructura, tanto en términos de desarrollo industrial como de generación de empleo para Salliqueló y la zona?

Sí, la verdad que fue un honor recibir la visita de Axel Kicillof, junto con el ministro Gabriel Katopodis, el ministro Nicolás Kreplak, muchos referentes de la sexta sección electoral y de la región, que vinieron a acompañar y a participar.

Fue un día histórico para nosotros y para Quenumá -una de las dos localidades del distrito, junto con Salliqueló- que es el típico pueblo que perdió el ferrocarril en los '90 y que desde esa época ha ido perdiendo la oficina de correo, un cajero del Banco Provincia, un montón de organismos del Estado provincial que les mejoraba la calidad de vida y también ha ido perdiendo lo más doloroso, que es la gente, la familia, que tienen que emigrar porque no consiguen trabajo, porque no tienen vivienda, porque no tienen la oportunidad de desarrollar su vida económica.

Ayer lo que hicimos fue dar vuelta una página y traer un poco de alivio, porque esa obra de energía eléctrica tiene que ver básicamente con la producción y con el trabajo. Porque le va a aportar energía de calidad a la ruralidad, hay pymes que tienen que ver con fabricación de alimentos balanceados, chacinados, aceitera, los tambos, y obviamente le va a traer calidad de energía a las familias de Quenumá y a otros proyectos productivos que quieran venir a instalarse o que los desarrollemos con los propios empresarios locales.

Eso es lo que más me gusta. Que puedan venir de afuera, está buenísimo, lo celebramos y los recibimos, los atendemos y los acompañamos, pero que los propios empresarios acá de la zona, de la región, del distrito, se animen a crear algún proyecto de valor agregado, ahora que van a tener un suministro de energía y la tranquilidad de tener estabilidad y calidad, trae un poco de proyección para el futuro y de justicia, porque los quenumenses pueden ver que empezamos a ir para adelante.

-En este contexto de recortes de fondos nacionales, el propio gobernador mencionó ayer la falta de inversión del gobierno nacional en el interior. ¿Cómo evalúa la articulación entre el municipio y la provincia para enfrentar estos desafíos y asegurar el financiamiento de obras clave?

Ayer fue tremendo. Me emocioné tanto que no pude hablar. Tuvo que hablar Axel adelante de toda la gente, porque yo me quebré de semejante manera que no pude. Porque son cosas muy profundas. Los que entendemos de la producción y del trabajo, y los que sentimos en la piel el dolor de lo que sucedió en los años '90, que tiene mucho que ver con las políticas que está llevando el gobierno nacional ahora, percibimos estas cosas.

No sucede que venga una empresa y gratuitamente invierta 4.800 millones de pesos. No sucede que los vecinos se puedan organizar. Lo único que sucedió es que vino el gobierno de Axel Kicillof, el ministro Katopodis, Gastón Ghioni de Energía, y llevamos esa obra para adelante, que la gestionamos hace un tiempo atrás, cuando yo era concejal y presidente del Concejo Deliberante. Con nuestro equipo la gestionamos, por un pedido de la comunidad, después se paralizó por el tema de la inflación, tuvimos que retomarla y la pudimos terminar. La obra está terminada y está funcionando.

Eso es parte de lo que pasó ayer. Después la entrega de una ambulancia por parte de Nicolás Kreplak, pero también el anuncio de un Centro de Atención Primaria de la Salud para San Juan, un barrio muy querido por todos nosotros, y para otros dos barrios, el San Francisco y el San Martín, que esperan hace más de 30 años las cloacas.

-¿Hay un cronograma estimado para la ejecución de estas obras anunciadas?

Sí, esto se va a estar licitando entre agosto y septiembre. Están los proyectos terminándose. Y son todas cosas que vienen de hace años, que el pueblo los pide a gritos. Y que podamos darle respuesta con obra pública, que venga el propio gobernador con los ministros, tiene un valor tremendo.

Otra cosa que también le agradecimos a Axel fue que, a las 24 horas de haber asumido nuestra gestión no teníamos suero en el hospital, tuvimos que suspender las operaciones planificadas, no teníamos un litro de combustible, de gasoil, y si Axel no nos daba una mano, no podíamos arrancar.

Pero aparte de eso, a los diez días teníamos que pagar el aguinaldo de diciembre, y a los cuatro días teníamos que pagar el salario de diciembre, para que la gente pasara Navidad y Año Nuevo. Me tocó el debut como intendente, en esas circunstancias, y el de nuestro gabinete, porque acá todo lo hacemos en equipo. Así que le agradecí, porque era la primera vez que Axel venía, adelante de todo el pueblo.

Y también le agradecimos lo que sucedió en Bahía Blanca, porque muchos de nuestros familiares, de nuestros hijos estaban residiendo allí, y tanto la primera vez con el viento, como la segunda vez con la inundación, ver al gobernador con todos sus ministros, desde la primera hora, nos trajo un poco de tranquilidad. Porque en un momento se había perdido la conexión, no podíamos ni comunicarnos con nuestros ciudadanos. Hay que ser agradecidos y reconocerle a los dirigentes políticos las cosas que hacen.