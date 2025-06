-Finalmente, Cristina Fernández anunció su candidatura por la Tercera Sección. ¿Qué lectura hace de esa decisión y cómo cree que impactará en la reconfiguración del escenario del peronismo bonaerense?

La aparición de Cristina en televisión generó mucha expectativa sobre lo que podía llegar a decir, pocas horas después de lo que fue el acto de presentación o de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza y lidera nuestro gobernador Axel Kicillof. A nosotros de alguna manera nos abre un panorama para debatir ciertas cuestiones como, por ejemplo, claramente el liderazgo del peronismo.

Quienes venimos trabajando espalda con espalda con el gobernador, esperando de él un liderazgo que se vio manifestado en el momento que nos reunimos en Villa Gesell y pedimos el desdoblamiento de las elecciones, desde que empezamos a analizar la implementación de la boleta única en la provincia y cómo nos afectaba a todos nosotros, en las conversaciones por la reelección de los intendentes que ya estamos transitando lo que sería nuestro último periodo, por el momento, mientras no se modifique la ley, cuando vemos que aparece Cristina irrumpiendo con una candidatura en la tercera sección electoral, creemos que se abre una nueva etapa de debate y de discusión dentro del peronismo.

Mi postura es la misma desde un principio: la de apoyar al gobernador, la de gestionar en el ejecutivo municipal relacionándome con la provincia, tratando de aminorar el impacto en nuestras comunidades de las decisiones de política de Estado que está tomando el gobierno nacional.

Creo que Axel dio un paso muy importante al manifestar su intención de liderar un espacio y de representarnos a aquellos que tenemos intenciones, que queremos que sean escuchadas. Encontramos en Axel la persona que no solamente escucha, sino que además, en función de lo que escucha, también diseña el camino de este Movimiento Derecho al Futuro más amplio, que rompe moldes, que muestra el trasvasamiento generacional. En mi caso personal veo que Axel logra volver a enamorar, volver a representar a los bonaerenses y, por qué no, pensando en el 2027, poder llegar a todo el país.

-En estos días se habla mucho de la unidad. ¿Se trata de lograrla a cualquier costo? ¿O, como expresó el intendente de Coronel Suárez, la unidad con La Cámpora “resta más de lo que suma”? ¿Cuál es su visión al respecto?

El otro día, en la entrevista que se le hizo a Cristina Fernández, escuchaba de ella un análisis netamente numérico, de resultados de elecciones, a muy pocos días de definir frentes, listas y demás. Pero yo creo que el peronismo se debe —y porque es una elección intermedia— una discusión más de fondo. No es una unidad a cualquier costo, hay que poner en valor lo que se viene trabajando.

Lamentablemente tenemos que ser muy autocríticos, absolutamente todos, y esto pasa siempre. Quienes estamos en el ejercicio de la intendencia, la gobernación o cualquier cargo ejecutivo, trabajamos 24/7 todo el año y los años del periodo. Y pareciera que en pocos días, pocos meses, pocas horas hay que definir un montón de cuestiones que durante el año se van dejando de lado para discutirlas cuando pasan estas cosas.

En esta oportunidad hay una voz muy fuerte que se viene sintiendo desde hace mucho tiempo, y es la necesidad de discutir algunas cuestiones partidarias, que no tienen por qué ser discutidas en la vidriera de todos los municipios, la provincia y el país, y menos en la contienda de campaña electoral.

No es la unidad a cualquier costo. También creo que no hay que estar tan pendientes del resultado. A veces, lamentablemente, nos toca perder. Pero hay que ver qué pasa el día después de que perdiste. No es lo mismo perder una elección sin la dignidad que uno siempre trata de defender y de cuidar.

Cuando uno pierde con dignidad, después de ese día que recibe la voz del pueblo, porque a veces perder es escuchar al pueblo a ver qué es lo que quiere manifestar, se abre a otro horizonte de nuevas oportunidades. Entonces, hay distintas formas de perder. El otro día escuchaba a Cristina Fernández hablar mucho de esto.

Y sinceramente, nosotros estamos discutiendo un montón de herramientas en los municipios para poder trabajar con los legisladores, con los concejos deliberantes, el gobernador con el Congreso, y no estemos logrando hacerlo cómodamente hasta aquí, con lo cual, una unidad y un resultado mejor que si fuéramos por separado no nos garantiza que realmente trabaje en sintonía el Poder Ejecutivo con el Legislativo, y en la dirección que queremos darle a nuestro espacio político.