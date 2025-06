-La UCR bonaerense empezó a transitar el camino hacia una definición electoral. ¿Cuál será el rol de las bases en la toma de decisiones?

Nosotros logramos regularizar una situación partidaria luego de una interna que aún no ha sido resuelta del todo. Acordamos entre las dos listas y conformamos dos mesas: una mesa de Comité de Contingencia y una mesa de Convención de Contingencia.

En ese marco, la primera acción que tomaron estas mesas fue convocar a los intendentes y a la Juventud Radical. Ambas reuniones se concretaron la semana pasada. El siguiente paso, y en respuesta a tu pregunta, es comenzar a convocar a los presidentes de comité de los distrito por sección. Tenemos que hacerlo rápidamente, porque no hay demasiado tiempo. Por eso, las bases van a tener un rol importante en la definición. Las mesas no van a tomar decisiones sin antes escuchar a los intendentes y a las bases.

-¿Y qué tipo de alianzas están dispuestos a considerar?

No es que estemos dispuestos a considerar tal o cual alianza, lo que sí estamos dispuestos es a escuchar. Y en función de eso, se actuará. Hasta ahora, que yo sepa, no ha habido comunicaciones con dirigentes oficiales de La Libertad Avanza. Sí hubo contactos anteriores con gente del PRO, pero fueron conversaciones informales. También hubo diálogos con otros actores, de distintos espacios, pero eso no implica que estemos evaluando una alianza concreta sin antes escuchar a todos los sectores internos del partido. Es decir, no hay un “menú” de alianzas preestablecido.

Los senadores de la UCR, Agustín Maspoli y Ariel Bordaisco.

-En este contexto, ¿el objetivo principal del radicalismo es mantener su identidad, reconectar con la gente y reconstruir su propio camino hacia el proceso electoral?

Siempre ese es el desafío, pero esta vez, más que nunca. Hay una etapa nueva en la política, y el radicalismo tiene que volver a conectar. Me parece que eso debe surgir desde el territorio, desde los lugares que ya gobierna y desde donde tiene posibilidades de gobernar. Siendo realistas, hay muchos distritos donde el radicalismo está bien posicionado. Desde ahí, hay que fortalecer la conexión con la sociedad.