—Diputada Dziakowski, usted viene insistiendo hace tiempo con el reclamo por el mejoramiento de las rutas nacionales, especialmente en tramos donde ya se han registrado múltiples siniestros fatales, como la Ruta Nacional 3 y la ex Ruta 3. ¿Qué situación encontró en estos corredores viales y qué la llevó a redoblar su pedido en la Legislatura?

Justamente hubo otro accidente fatal en la 51, que es un tramo por el que vengo pidiendo hace cuatro años. Y en realidad, la Ruta 3, puntualmente, es una ruta que nos conecta a todo el interior del país con Capital y con todo lo que es el norte. No tenemos otro acceso, en tanto que no crucemos otra provincia. Entonces, es una ruta fundamental. No solo para los transeúntes, sino también para camiones.

Esta ruta está abandonada hace años. Pero, además, tiene dos casos peligrosísimos. Uno lo tenemos en Bahía, que es una rotonda que va desde Bahía Blanca al sur del país, la Ruta 3 Sur, que está en un completo estado de abandono. Poder pasar esa ruta lleva unos 30 minutos o más, dependiendo del tránsito. No solo está llena de pozos, sino que es una obra abandonada por donde se la mire.

En similares condiciones está la rotonda de Las Flores-Azul, al lado de la rotonda 'del Cholo' en Bahía Blanca que está mejor, así que hay que imaginarse el estado de una y otra.

En estas dos rotondas puntuales ha habido accidentes, hay infinidad de reclamos de usuarios por el estado de los vehículos. Pero, además, son obras que el Estado tiene que terminar. Si no las termina, seguimos sufriendo pérdidas de vidas, accidentes graves, roturas de vehículos. Y, además, otro inconveniente son los camiones, que ya no saben por dónde pasar. Entonces, son un montón de factores que a mí me motivan a seguir insistiendo y reclamando por el estado de las rutas.

—¿Por qué sigue sin avanzar un proyecto tan importante como este en la Comisión de Obras Públicas?

Primero, hace dos años que los proyectos que yo presenté están bastante parados. Además, no tenemos sesiones desde la suspensión de las PASO, por eso no entraron en estado parlamentario. Ese es el gran problema: sin sesiones, no hay estado parlamentario. Hay muchos proyectos míos que están esperando ese trámite para volver a ingresar a la comisión.

Hay un montón de proyectos míos, los de Ruta 3, de 51, de 33, de 35, que están en la comisión y siguen dando vueltas. Hace unos años atrás, en mis primeros dos años como legisladora, hicimos una reunión a la que fui invitada por la Comisión de Obras Públicas, por la cantidad de proyectos que tenía. La hicimos con la Unión de Usuarios Viales, con otros legisladores. Y hubo un compromiso importante de legisladores de todos los espacios, de poder avanzar, de reunirnos con el Poder Ejecutivo. Pero ahí quedó.

La verdad que indigna. Porque nosotros en la Sexta estamos perdiendo vidas continuamente por el estado de la ruta. Y, además, si me dicen que hoy falta dinero, están mintiendo. Con los recortes que hubo a nivel nacional, con el cierre de ministerios, despidos, el supuesto déficit cero, que no hay inflación... ¿Cómo no se hace un programa de repavimentación de la Ruta 3?

Trágico accidente en la Ruta Nacional 3

—No hay interés...

Claramente no. Este gobierno lo dejó claro: no va a hacer obra pública, no le interesa la obra pública. Pero, mientras tanto, seguimos perdiendo vidas a causa de la nula obra pública. Igual quiero recordar que esta obra pública está pendiente en la Ruta 3 hace años, no es nuevo, ya viene de gestiones anteriores.

—¿Qué nivel de apoyo tiene de parte de los intendentes de la Sexta sección para este proyecto que ha vuelto a presentar y que ha solicitado en reiteradas oportunidades en la Cámara?

Cualquier proyecto que uno presente de restauración de rutas tiene acompañamiento general, por lo menos de los intendentes que no responden al oficialismo. Y tengo que reconocer que este gobierno provincial —yo cuestiono lo que está mal, pero también digo lo que está bien— no es un gobierno que no recorra rutas. El gobernador (Axel Kicillof) ha estado en Puan la semana pasada. Él baja del avión en Bahía Blanca y va en ruta hasta Puan. No hay otro acceso. Entonces, sabe el estado de las rutas, hay falta voluntad. Lo mismo pasa a nivel nacional.

Sé que algunos intendentes oficialistas deben mirar para otro lado porque responden al gobierno nacional, aunque no comparto. Yo sé que hay muchos intendentes que han reclamado obras, no solo a nivel provincial, sino que también a nivel nacional. Se han reunido con el ministro de Obras Públicas. Cualquier proyecto que cualquier legislador presente para mejora es bienvenido.