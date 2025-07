En la provincia de Buenos Aires, el frente opositor que conforman el PRO y La Libertad Avanza (LLA) avanza en su estrategia para las elecciones legislativas. El lunes, dirigentes de ambos espacios mantuvieron una primera reunión clave para definir cómo se organizarán en los distritos donde no gobiernan.

Según fuentes del PRO, se trató de “la primera reunión para definir las bases del acuerdo de manera concreta”. En este encuentro participaron legisladores provinciales y armadores políticos de ambas fuerzas, quienes repasaron la situación de 90 municipios dominados por el peronismo y la UCR. La idea es coordinar el armado de listas y las candidaturas distrito por distrito, con la boleta de LLA como base principal.

Desde LLA, sus referentes resaltaron que el clima del encuentro fue “excelente” y que se está construyendo una “hoja de ruta común” para ordenar la oposición. Este trabajo incluye analizar cada territorio, ya sea en las 13 intendencias controladas por el PRO o en las 3 bajo mando de LLA, para avanzar en acuerdos locales.

La mesa de los coroneles y la negociación fina

Formalizada la mesa de negociación operativa, los principales armadores de ambos partidos comenzaron a estudiar detalladamente el mapa electoral bonaerense. Participaron por LLA Juanes Osaba (Tercera y Octava), Gonzalo Cabezas (Cuarta) y Luciano Olivera (Primera). Por el PRO estuvieron Matías Ranzini (jefe de bloque en Diputados), Agustín Forchieri (vice del bloque) y Alejandro Rabinovich (vice del bloque en Senado).

Según fuentes consultadas, fue “una buena reunión” que permitió avanzar sobre la situación en los 119 distritos donde ninguna de las dos fuerzas tiene intendente. En paralelo, el PRO sigue resolviendo tensiones internas, ya que algunos intendentes alineados con Jorge Macri no están convencidos del acuerdo con LLA.

“Seguimos en camino para un acuerdo que abarque toda la Provincia”, aseguraron desde el PRO tras la reunión.

Tensiones internas y expectativas de triunfo

Entre los amarillos (PRO) existen resistencias. Intendentes como Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín) y María José Gentile (Nueve de Julio) no están dispuestos a ceder el control del armado local si no se les garantiza poder de decisión. Algunos amenazan con competir con espacios propios si no logran ese control.

Desde el PRO advierten que llegó el momento de enfrentar las consecuencias de ese posicionamiento, en referencia a la influencia que tuvo Jorge Macri en los armados anteriores.

Por su parte, LLA se muestra confiado, con pronósticos optimistas: “Vamos a ganar todas las secciones menos la Tercera”, dijeron fuentes de la fuerza libertaria, valorando sus recientes triunfos en la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos provinciales.

Un acuerdo en movimiento y la cuenta regresiva

El acuerdo entre PRO y LLA sigue en marcha, con más reuniones previstas para seguir “pasando el peine” municipio por municipio y cerrar un esquema competitivo frente al peronismo. La oficialización de alianzas ante la Junta Electoral será en pocos días, y ambos sectores apuran definiciones para no perder terreno.