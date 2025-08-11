Garate: "Decidimos invertir en infraestructura que transforme la vida de las personas"
El Intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, culminó la puesta en funcionamiento de todas las plantas de GLP en las localidades del distrito.Municipales11 de agosto de 2025Soledad Castellano
Pablo Garate encabezó la inauguración de las plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Cascallares y Copetonas. Con estas dos últimas puestas en funcionamiento, quedó finalizado el plan para dotar de este servicio a todas las localidades del distrito, una meta que representó una de las inversiones más importantes de la Municipalidad en los últimos años.
Del acto participaron los delegados de ambas localidades, parte del Ejecutivo municipal, trabajadores de las plantas y vecinos que se acercaron para compartir este momento histórico para sus comunidades.
Se trató de una decisión política estratégica del intendente Garate y de su equipo, que marcó el primer paso hacia la mejora integral de la calidad de vida de cada vecino. La obra permitirá no solo incrementar el caudal del servicio, sino también avanzar en la ampliación de la red domiciliaria, algo que sin esta inversión hubiera sido imposible.
En sus palabras, el jefe comunal expresó: “Este es el resultado de una decisión política clara: invertir en infraestructura que transforme la vida de las personas. Hoy estamos cumpliendo con un compromiso que asumimos con cada vecino de nuestras localidades”.
