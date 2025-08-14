Nardini inauguró nuevas cuadras de pavimento en Tortuguitas

El intendente de Malvinas Argentinas dijo que "era una obra con un problema hidráulico muy importante y con una complejidad extra, pero gracias al trabajo de la cuadrilla municipal y al hormigón de la planta del Municipio, está terminada y solucionada".

"Inauguramos con Noe Correa, nuevas cuadras de pavimento sobre la calle Asamblea, en Tortuguitas. Era una obra con un problema hidráulico muy importante y con una complejidad extra, pero gracias al trabajo de nuestra cuadrilla municipal y al hormigón de la planta del Municipio, hoy está terminada y solucionada", contó Leo Nardini, alcalde de Malvinas Argentinas.

Desde X, acotó "Esto significa que, cuando llueve, los desagües y las cañerías funcionan bien; que el remis, la ambulancia, la policía o los bomberos pueden llegar más rápido; que las personas con discapacidad tengan un acceso más simple a sus hogares. Además, conecta mejor con la escuela, la secundaria y el polideportivo del barrio".

RojasBouvier entregó ambulancia de mayor complejidad a Carabelas

Y cerró "Me gusta encontrarme con los vecinos, escucharlos, contarles lo que logramos y planificar juntos lo que todavía falta".

