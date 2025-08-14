Nardini inauguró nuevas cuadras de pavimento en Tortuguitas
El intendente de Malvinas Argentinas dijo que "era una obra con un problema hidráulico muy importante y con una complejidad extra, pero gracias al trabajo de la cuadrilla municipal y al hormigón de la planta del Municipio, está terminada y solucionada".Municipales14 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Inauguramos con Noe Correa, nuevas cuadras de pavimento sobre la calle Asamblea, en Tortuguitas. Era una obra con un problema hidráulico muy importante y con una complejidad extra, pero gracias al trabajo de nuestra cuadrilla municipal y al hormigón de la planta del Municipio, hoy está terminada y solucionada", contó Leo Nardini, alcalde de Malvinas Argentinas.
Desde X, acotó "Esto significa que, cuando llueve, los desagües y las cañerías funcionan bien; que el remis, la ambulancia, la policía o los bomberos pueden llegar más rápido; que las personas con discapacidad tengan un acceso más simple a sus hogares. Además, conecta mejor con la escuela, la secundaria y el polideportivo del barrio".
Y cerró "Me gusta encontrarme con los vecinos, escucharlos, contarles lo que logramos y planificar juntos lo que todavía falta".
Diversión y arte en San Fernando: patinaje sobre hielo y convocatoria a artistas de todo el país
El municipio lanzó una pista de patinaje sobre hielo gratuita en el Parque Náutico hasta el 31 de agosto y abrió la inscripción para la 30ª edición del Salón Primavera de dibujo, pintura, grabado y fotografía.
Bouvier entregó ambulancia de mayor complejidad a Carabelas
Se trata de una unidad de respuesta inmediata a las emergencias con prestaciones de alta complejidad. La misma mejorará el servicio brindado desde la sala de atención sanitaria de la localidad.
Necochea: Se inauguró el tomógrafo del Hospital Ferreyra
La moderna aparatología fue adquirida por el Municipio, a través de un convenio con Provincia Leasing. "Hoy estamos concretando un sueño", aseguró el intendente Arturo Rojas.
Martínez: “En Rivadavia seguimos priorizando a nuestros trabajadores”
El intendente Juanci Martínez acordó con el gremio municipal un incremento salarial que supera en 10 puntos a la inflación acumulada en 2025. Además, se llevó adelante una jornada sobre responsabilidad profesional médica con amplia participación.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Entrevista GLP. Ferraris sobre la planta de AGD en Leandro N. Alem: “Estará funcionando en 2027 con 100 puestos de trabajo directos”
El intendente señaló que la llegada de Aceitera General Deheza significa un salto industrial muy importante para el distrito y generará empleo directo e indirecto, además de potenciar proveedores y servicios. Destacó también la diplomatura para operarios, que capacitará a la gente de los pueblos ante la creciente demanda laboral.
Massa bajó su candidatura y apuesta a la unidad a días del cierre de listas
A días del cierre de listas, Sergio Massa baja su candidatura y agita la rosca política. El peronismo se reacomoda para las legislativas 2025.