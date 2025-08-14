Nardini inauguró nuevas cuadras de pavimento en Tortuguitas

"Inauguramos con Noe Correa, nuevas cuadras de pavimento sobre la calle Asamblea, en Tortuguitas. Era una obra con un problema hidráulico muy importante y con una complejidad extra, pero gracias al trabajo de nuestra cuadrilla municipal y al hormigón de la planta del Municipio, hoy está terminada y solucionada", contó Leo Nardini, alcalde de Malvinas Argentinas.

Desde X, acotó "Esto significa que, cuando llueve, los desagües y las cañerías funcionan bien; que el remis, la ambulancia, la policía o los bomberos pueden llegar más rápido; que las personas con discapacidad tengan un acceso más simple a sus hogares. Además, conecta mejor con la escuela, la secundaria y el polideportivo del barrio".

Y cerró "Me gusta encontrarme con los vecinos, escucharlos, contarles lo que logramos y planificar juntos lo que todavía falta".