Bouvier entregó ambulancia de mayor complejidad a Carabelas

El intendente municipal de Rojas, Román Bouvier, acompañado por el secretario de salud, hizo entrega de una unidad de respuesta inmediata a las emergencias con prestaciones de alta complejidad, que mejora sustancialmente el servicio brindado desde la sala de atención sanitaria de la localidad.

La ceremonia se llevó adelante con la presencia del delegado municipal, Adolfo Aneo; integrantes del referido servicio de salud local; Bomberos Voluntarios de Carabelas que son quienes tienen a su cargo el manejo de la ambulancia; concejales; funcionarios municipales y vecinos.