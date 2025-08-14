Bouvier entregó ambulancia de mayor complejidad a Carabelas
Se trata de una unidad de respuesta inmediata a las emergencias con prestaciones de alta complejidad. La misma mejorará el servicio brindado desde la sala de atención sanitaria de la localidad.Municipales14 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente municipal de Rojas, Román Bouvier, acompañado por el secretario de salud, hizo entrega de una unidad de respuesta inmediata a las emergencias con prestaciones de alta complejidad, que mejora sustancialmente el servicio brindado desde la sala de atención sanitaria de la localidad.
La ceremonia se llevó adelante con la presencia del delegado municipal, Adolfo Aneo; integrantes del referido servicio de salud local; Bomberos Voluntarios de Carabelas que son quienes tienen a su cargo el manejo de la ambulancia; concejales; funcionarios municipales y vecinos.
Diversión y arte en San Fernando: patinaje sobre hielo y convocatoria a artistas de todo el país
El municipio lanzó una pista de patinaje sobre hielo gratuita en el Parque Náutico hasta el 31 de agosto y abrió la inscripción para la 30ª edición del Salón Primavera de dibujo, pintura, grabado y fotografía.
Nardini inauguró nuevas cuadras de pavimento en Tortuguitas
El intendente de Malvinas Argentinas dijo que "era una obra con un problema hidráulico muy importante y con una complejidad extra, pero gracias al trabajo de la cuadrilla municipal y al hormigón de la planta del Municipio, está terminada y solucionada".
Necochea: Se inauguró el tomógrafo del Hospital Ferreyra
La moderna aparatología fue adquirida por el Municipio, a través de un convenio con Provincia Leasing. "Hoy estamos concretando un sueño", aseguró el intendente Arturo Rojas.
Martínez: “En Rivadavia seguimos priorizando a nuestros trabajadores”
El intendente Juanci Martínez acordó con el gremio municipal un incremento salarial que supera en 10 puntos a la inflación acumulada en 2025. Además, se llevó adelante una jornada sobre responsabilidad profesional médica con amplia participación.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Entrevista GLP. Ferraris sobre la planta de AGD en Leandro N. Alem: “Estará funcionando en 2027 con 100 puestos de trabajo directos”
El intendente señaló que la llegada de Aceitera General Deheza significa un salto industrial muy importante para el distrito y generará empleo directo e indirecto, además de potenciar proveedores y servicios. Destacó también la diplomatura para operarios, que capacitará a la gente de los pueblos ante la creciente demanda laboral.
Massa bajó su candidatura y apuesta a la unidad a días del cierre de listas
A días del cierre de listas, Sergio Massa baja su candidatura y agita la rosca política. El peronismo se reacomoda para las legislativas 2025.