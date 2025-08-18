El candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, no tuvo contemplaciones al referirse a la oferta electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires: “Son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron, Unión por la Patria, Frente para la Victoria... Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”.

Tras el cierre de listas, el economista enfatizó que, pese a los cambios de nombre de su espacio adversario, la esencia del kirchnerismo sigue siendo la misma: “Es importantísimo que en las dos elecciones que se vienen, el 7 de septiembre y 26 de octubre, las ideas de la libertad triunfen para empezar a sacar a la maldición infecta que ha significado el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a la cual ha transformado en una cloaca a cielo abierto”.

La campaña y la estrategia electoral

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Espert subrayó que la lista presentada por el kirchnerismo refleja la intención de continuar con políticas que, según él, han dañado al distrito: “Quieren seguir destruyendo. Toda gente muy, muy, muy comprometida con el kirchnerismo de Néstor, de Cristina. Así que, por lo tanto, es responsable de haber destruido la provincia de Buenos Aires”.

El economista criticó la gestión del kirchnerismo en distintos ámbitos: “Han quemado la cabeza a millones de bonaerenses, a quienes les han hecho creer que trabajar es de estúpido, que estudiar es de tonto, que percibirse una planta es mucho mejor que saber matemáticas los chicos en el colegio, destruir la salud, destruir la seguridad, hacernos creer que la puerta giratoria es para los delincuentes y que la gente de bien está encerrada en su casa muerta de miedo”.

Debate y confrontación política

Consultado sobre la posibilidad de debatir con Juan Grabois en lugar de Jorge Taiana, Espert relativizó la diferencia de nombres: “No importa quién sea. Son todos la misma mierda con distinto olor. Debatiré con cualquiera y le ganaremos el debate a quien sea, porque tenemos los argumentos para hacerlo, porque no tienen cómo defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años”.

El diputado nacional exigió explicaciones concretas sobre la situación provincial: “Yo quisiera que me expliquen los que van a defender esto, cómo es posible que hayan ocurrido casos como el de esta señora Rita en La Matanza. ¿Cómo es posible la toma de tierras que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es posible que los chicos en los colegios se los adoctrinen en lugar de enseñarles Matemáticas, la Constitución Nacional, Historia, Geografía? ¿Por qué IOMA está destruido? ¿Por qué hay cementerios de patrulleros? ¿Por qué los policías son humillados en la provincia de Buenos Aires? No tienen cómo defender ni explicar todo eso”.

La incorporación de Karen Reichardt y la batalla cultural

Respecto a la incorporación de Karen Reichardt como número dos en la lista, Espert valoró su aporte: “Le va a aportar una gran lucidez en la defensa de la ciudad de Libertad. Es una excelente comunicadora. Nosotros tenemos que dar una batalla cultural fenomenal en la provincia de Buenos Aires contra todos los slogans, contra todos los parásitos mentales que el kirchnerismo ha metido en la provincia de Buenos Aires”.

El candidato libertario destacó la importancia de la comunicación clara: “Lo que hay que comunicar sobre la libertad en la provincia de Buenos Aires”. También remarcó que el foco debe estar en la defensa de principios y valores: “Necesitamos gente que primero defienda con contundencia, con conocimiento, de manera visceral, pensada también, la decidida de la libertad que el presidente está aplicando y llevando a cabo a nivel nacional”.

Educación, salud y Estado

Espert criticó duramente el accionar del Estado y del kirchnerismo en materia educativa y sanitaria: “En la Educación hay adoctrinamientos y el Estado es utilizado como botín para militantes y punteros en lugar de ser utilizado para prestarle servicios públicos a la gente”.

Además, sostuvo que hay que combatir ideas como el “Estado presente, que no sirve para nada”, la “justicia social que ha terminado con gente trabajando en negro” y la “salud pública, que está destruida y todos los kirchneristas cuando tienen una nana se atienden en hospitales privados”.

El economista concluyó con un llamado a la acción: “Todos esos parásitos mentales son los que, con la batalla cultural, tenemos que destronar en la campaña de acá al 7 de septiembre y luego hasta el 26 de octubre”.