Torneo Clausura: así quedaron las tablas tras la fecha 5

Este lunes se cerró la quinta fecha del Torneo Clausura con dos empates que movieron las tablas y la pelea por entrar a los octavos de final, las copas internacionales y la permanencia.

En el primer turno, Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron 2-2 en Junín. Más tarde, Talleres y San Martín de San Juan no se sacaron diferencias y terminaron 0-0, en un duelo directo por el descenso.

Lo que dejó el inicio del capítulo

La acción había comenzado el viernes con tres partidos cargados de emoción. Belgrano rescató un punto en Mar del Plata ante Aldosivi, Unión goleó a Instituto en Córdoba en el interzonal y Tigre sorprendió a Racing, que se quedó afuera de la zona de clasificación.

Sábado de goles y resultados clave

El sábado Platense venció 2-1 a San Lorenzo, Huracán derrotó 1-0 a Argentinos Juniors, Central y Riestra empataron 1-1 y Vélez se quedó con un triunfazo 2-1 frente a Independiente.

Domingo de gigantes: river y boca a puro gol

Los grandes se hicieron sentir el domingo. En el Monumental, River goleó 4-2 a Godoy Cruz y no solo lidera su zona, sino que también comanda la tabla anual. Boca, por su parte, se despachó con un 3-0 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y volvió a meterse en zona de Copa Libertadores.

Cómo están las tablas tras la fecha 5

En la Zona A, manda Barracas Central con 10 puntos, seguido por Estudiantes y Huracán (9), Belgrano y Defensa (8), y más atrás Central Córdoba y Tigre (7).

En la Zona B, River es líder con 11, Lanús lo sigue con 9, San Lorenzo y Vélez suman 8, mientras que Central, Riestra y Gimnasia tienen 7. Atlético Tucumán acumula 6.

Los primeros ocho de cada grupo avanzarán a los octavos de final al término de la fecha 16.

Clasificación a las copas internacionales

Por la tabla anual, River (42), Central (42) y Boca (39) están entrando a la Libertadores, junto a Platense, campeón del Apertura. A la Sudamericana, hoy van Argentinos (38), Huracán (36), Barracas (36), San Lorenzo (35), Tigre (34) y Racing (32).

La permanencia, al rojo vivo

San Martín de San Juan cierra las dos tablas (anual y promedios) y está complicado. Lo acompañaría el perdedor de un hipotético desempate entre Aldosivi y Talleres, ambos con 18 puntos. El reglamento indica que si un mismo equipo es último en ambas, se salva el antepenúltimo de la anual.

Agenda de la fecha 6 del Clausura

Viernes 22/8: Barracas vs Defensa (15:30), Tigre vs I. Rivadavia (20:00)

Sábado 23/8: San Lorenzo vs Instituto (14:30), Central vs Newell’s (17:30), A. Tucumán vs Talleres (20:00), San Martín SJ vs Gimnasia (20:00)

Domingo 24/8: Unión vs Huracán (14:00), Argentinos vs Racing (16:15), Boca vs Banfield (18:15), Independiente vs Platense (20:30)

Lunes 25/8: Riestra vs Sarmiento (15:00), Godoy Cruz vs Vélez (17:00), Belgrano vs Central Córdoba (19:00), Estudiantes vs Aldosivi (19:15), Lanús vs River (21:15)