Piedrazos y escándalo en la caravana de Milei que terminó en caos
Piedras, gritos y caos en Lomas: Javier Milei rompió el silencio y negó coimas en discapacidad. Apuntó al kirchnerismo y prometió ir a la Justicia.Política27 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Lo que comenzó como una recorrida proselitista en el corazón del conurbano bonaerense, terminó en una escena de tensión, violencia y acusaciones cruzadas. Javier Milei encabezaba una caravana en Lomas de Zamora, acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y otros dirigentes de La Libertad Avanza, cuando el evento fue abruptamente interrumpido por agresiones con piedras, insultos y forcejeos.
En medio del tumulto, la comitiva oficial debió acelerar y evacuar la zona. Mientras el Presidente y Karina Milei se trasladaron a otra camioneta, Espert se retiró en una moto sin casco, según se pudo observar en las imágenes difundidas por redes sociales y canales de noticias.
Milei rompió el silencio: “Todo es mentira”
Pero los incidentes no fueron el único foco de tensión. Antes de la agresión, Milei habló por primera vez sobre los audios de Diego Spagnuolo, quien vinculó a su hermana Karina y a Eduardo “Lule” Menem en un presunto esquema de coimas en el área de discapacidad. El mandatario fue tajante: “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, lanzó, visiblemente molesto, mientras era escoltado por militantes y fuerzas de seguridad.
El jefe de Estado negó rotundamente las acusaciones y aseguró que el Gobierno tomará medidas judiciales contra el denunciante. Fue su primera declaración pública tras el estallido del escándalo que salpica directamente a los más altos funcionarios de su entorno íntimo.
Un recorrido marcado por la violencia
La caravana, que se enmarca dentro de la estrategia electoral del oficialismo en la Tercera Sección, pretendía fortalecer la presencia libertaria en una de las zonas más densamente pobladas de la provincia, donde se renovarán legisladores y concejales el próximo 7 de septiembre.
Según testigos, todo comenzó en calma, con aplausos y apoyo de los simpatizantes. Pero a pocas cuadras, el ambiente cambió: un grupo de opositores comenzó a insultar y arrojar objetos al vehículo presidencial.
Incluso, el periodista Lautaro Maislin fue víctima de un intento de robo en medio del tumulto, lo que encendió aún más los ánimos. La situación derivó en maniobras riesgosas por parte de la seguridad presidencial, que aceleró sin medir consecuencias para los presentes.
Acusaciones directas: “Esto es el kirchnerismo”
La respuesta oficial no se hizo esperar. En sus redes sociales, Milei apuntó directamente contra sus adversarios: “Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas: kirchnerismo nunca más”, escribió en su cuenta de X. En la misma línea, Espert agregó: “La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa llamativa. No nos van a amedrentar. Vamos a seguir yendo a la PBA”.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni fue aún más duro: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado. Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación”. El mensaje finalizó con un golpe político claro: “Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.
Una campaña cargada de tensión
El episodio en Lomas no es un hecho aislado. Semanas atrás, Milei recorrió La Matanza bajo una consigna similar, posando con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”. Ese mismo lema volvió a aparecer en esta jornada de furia.
El peronismo gobierna Lomas de Zamora a través del intendente Federico Otermín, a quien Espert responsabilizó directamente por los incidentes. Desde el oficialismo nacional, la narrativa es clara: acusan a los sectores kirchneristas de generar violencia ante la falta de propuestas concretas.
En plena campaña y con un escándalo de corrupción golpeando a la Casa Rosada, el Gobierno busca redoblar su presencia en el territorio y desacreditar las denuncias que, según Milei, solo intentan “ensuciar” al proyecto libertario.
