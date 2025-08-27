Avanza la causa ANDIS: operativos en barrios de Nordelta

Allanamientos en Nordelta: investigan a los dueños de Suizo Argentina por coimas en la ANDIS

La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo y resonante capítulo: la Justicia federal allanó dos barrios del exclusivo complejo Nordelta, donde residen Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los empresarios al frente de Suizo Argentina, una de las droguerías más grandes del país.

La orden fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello, quien solicitó a los investigadores secuestrar registros de ingresos y egresos de los acusados, además de analizar las cámaras de seguridad para rastrear movimientos clave vinculados a la causa.

Operativos en los barrios La Isla y El Golf

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de la Ciudad, que se desplegó durante la tarde en los barrios La Isla y El Golf, dos de las zonas más exclusivas dentro de Nordelta.

Ambos operativos se dieron apenas un día después de que el jefe de Seguridad del complejo prestara declaración indagatoria ante la Justicia, en el marco de la causa que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según fuentes judiciales, los investigadores buscaban establecer los movimientos de los empresarios Kovalivker, quienes están bajo sospecha por el presunto pago de retornos para obtener contratos con el Estado.

Una causa que involucra audios y nombres de peso

La investigación, que ya generó un terremoto político y empresarial, se disparó tras la difusión de audios comprometedores en los que se mencionan presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la distribución de medicamentos e insumos.

El escándalo salpica a funcionarios y operadores cercanos al Gobierno, incluyendo menciones a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno de los dos fue imputado formalmente hasta el momento.

La Justicia intenta determinar si hubo una red de pago de coimas en torno a licitaciones y contrataciones realizadas desde la ANDIS, un organismo clave en la política social del Ejecutivo.

Qué busca la Justicia en Nordelta

La orden judicial apunta a obtener registros digitales y grabaciones que permitan corroborar la presencia y frecuencia de visitas de los Kovalivker en sus domicilios.

Además, los agentes secuestraron documentación y registros internos del sistema de seguridad del barrio, con el objetivo de rastrear eventuales encuentros con otros involucrados en la causa.

Por el momento, los operativos no incluyeron detenciones, pero los investigadores no descartan nuevas medidas en los próximos días.

El rol de Suizo Argentina en la causa

La empresa Suizo Argentina, una de las principales distribuidoras de medicamentos del país, quedó en el centro de la escena tras ser mencionada como posible beneficiaria de contratos irregulares con la ANDIS.

Los hermanos Kovalivker son los principales accionistas de la firma, y según la línea investigativa, habrían pagado coimas para garantizar la adjudicación de licitaciones públicas.

La investigación sigue abierta

Con estos allanamientos, la causa entra en una fase decisiva. Casanello busca reconstruir la trama de vínculos y favores que habrían funcionado como engranaje de corrupción dentro de una de las áreas más sensibles del Estado: la atención de personas con discapacidad.

Los próximos días podrían traer nuevas indagatorias, testimonios y, eventualmente, imputaciones formales. Mientras tanto, la lupa de la Justicia sigue puesta sobre Nordelta.