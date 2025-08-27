Oposición pide investigar escándalo de corrupción en la ANDIS

Un plenario conjunto de las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados se reunió este martes para abordar los proyectos que buscan crear una comisión investigadora sobre los audios que comprometen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

En dichos audios, Spagnuolo estaría implicado en presuntos pedidos de sobornos. Esta situación desató una serie de denuncias y acusaciones de corrupción que afectan directamente a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

La denuncia de corrupción: Un esquema que afecta a los más vulnerables

Durante el plenario, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), subrayó la importancia del control al Poder Ejecutivo, no solo en la creación de leyes, sino también ante hechos de esta magnitud. Yedlin destacó que mecanismos de control como los pedidos de informes e interpelaciones deberían activarse frente a las pruebas que surgen de los audios.

Por su parte, Daniel Arroyo (UxP), presidente de la comisión de Discapacidad, enfatizó el "contraste obsceno" entre el deterioro de las prestaciones para las personas con discapacidad y las millonarias sumas de dinero implicadas en las grabaciones. Los testimonios de trabajadores de talleres protegidos, acompañantes terapéuticos y transportistas son contundentes: las condiciones laborales son precarias, mientras que el dinero destinado al sector se desvía hacia prácticas corruptas.

Oposición y acusaciones: Del oficialismo a los Menem

Desde las filas de la izquierda, la diputada Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista) no dudó en señalar al presidente Javier Milei. "Estamos hablando de un gobierno que prometió terminar con los curros y terminó repitiendo las mismas prácticas de la casta: coimas y sobreprecios", afirmó.

Mientras tanto, el legislador Juan Marino (UxP) fue más allá, sugiriendo que la corrupción llegaba a los niveles más altos del oficialismo: "Lo que se destapó es que terminaba en Karina y los Menem, robándose plata de los medicamentos para personas con discapacidad".

El escándalo y la necesidad de una comisión investigadora

Esteban Paulón (Encuentro Federal) fue tajante al señalar que el caso de la ANDIS "pone en evidencia un esquema de corrupción que toca los niveles más altos del poder político". Paulón agregó que el gobierno "está obsesionado con auditar todo, pero no se audita a quienes venden medicamentos al Estado o a los funcionarios que facilitan los contratos para la compra de medicación".

La diputada radical Natalia Sarapura también se sumó al reclamo, pidiendo al Gobierno que revierta las decisiones que afectan a los derechos de las personas con discapacidad.

¿Avances o trabas en el Congreso?

A pesar de la gravedad del escándalo, los opositores temen que sus proyectos se vean frenados en la comisión de Asuntos Constitucionales, que está bajo el control del oficialismo. Por esta razón, anunciaron que en la próxima sesión impulsarán una moción de emplazamiento para que el debate llegue al pleno de la Cámara de Diputados.