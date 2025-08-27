En la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, endureció su discurso contra el presidente Javier Milei y ratificó su estrategia de campaña: combinar un mensaje de defensa del trabajo y la soberanía con la denuncia de los recortes que atraviesan áreas clave en la Provincia. Ayer encabezó un acto en Puerto La Plata junto al excanciller y candidato nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, y este miércoles volverá a la carga en Pilar con un encuentro multitudinario centrado en el sistema sanitario.

“Hablan de fraude porque no van a reconocer la derrota”

Desde Ensenada, el gobernador apuntó directo contra Milei por instalar sospechas sobre la transparencia electoral.

“Están invisibilizando la elección y haciendo creer que no hace falta ir a votar. Milei, con uno de los gobiernos más cipayos, viene a buscar un espaldarazo por acción u omisión. Ya empezó a hablar del fraude. Cuando la derecha habla del fraude no es porque tenga sospecha de que va a pasar, sino que está diciendo que no va a reconocer su derrota en las urnas”, disparó.

Kicillof defendió también el desdoblamiento electoral y planteó que, por primera vez en décadas, la Provincia y la Nación expresan proyectos tan distintos que requieren fechas separadas para que la ciudadanía evalúe cada gestión.

“Algunos preguntan por qué desdoblamos. Tiene que ver con el modo de votar, con cuestiones políticas y con que, por primera vez en muchísimo tiempo, el gobierno nacional y el bonaerense tienen posiciones políticas tan distantes. No es raro que queramos votar un día distinto, porque queremos discutir también lo que estamos haciendo en la Provincia”, afirmó.

Un mensaje al peronismo: unidad y debate

El mandatario provincial reconoció las tensiones que atravesó el peronismo tras la derrota electoral de 2023, pero remarcó la necesidad de encauzar esas discusiones en clave constructiva: “Después de una derrota a escala nacional, hay que darse el tiempo para discutir y debatir, pero no para pasar factura que no sirve para nada. Es necesario que el campo popular, el movimiento obrero, el peronismo repiensen, reparen y estructuren una oferta electoral, una fuerza política que pueda volver a gobernar la Argentina”.

Con un auditorio lleno de trabajadores portuarios y dirigentes gremiales, Kicillof pidió concentrar los esfuerzos en los desafíos que se votarán en septiembre, como el Canal Magdalena y la recuperación de la flota mercante. “A unos les parece que es una elección más, pero el 7 venimos a discutir que Argentina vuelva a tener una flota mercante”, resaltó.

Taiana: “No hay que darle un cheque en blanco a Milei”

En la misma línea, el primer candidato nacional por Buenos Aires Jorge Taiana, advirtió: “En las elecciones del 7 se juega mucho. Lo que nos jugamos es si hay o no un cheque en blanco para Milei o si la provincia de Buenos Aires le pone un freno a este gobierno decadente”.

Aseguró estar “a disposición de los compañeros cuando soy candidato y cuando no” y anticipó que seguirá recorriendo el territorio bonaerense en apoyo a la lista peronista.

Pilar se prepara para “La Fuerza de la Salud”

Mientras tanto, el gobernador ya tiene en agenda su próxima parada. Este miércoles encabezará el encuentro “La Fuerza de la Salud” en el Camping de la UOM de Pilar (Manuel Luis de Oliden 5175), acompañado por trabajadores del sector, referentes sanitarios, autoridades locales y organizaciones.

El cierre de Kicillof está previsto alrededor de las 15.30 en un acto que se espera masivo, con el intendente Federico Achával como anfitrión. Allí volverá a denunciar los recortes impulsados por el Gobierno nacional, esta vez sobre el sistema de salud bonaerense.

El evento también servirá como respaldo político a la candidatura a senador provincial del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, impulsado en la Primera Sección Electoral.

Un sprint final con tono de batalla

Con el doble eje de defensa de los trabajadores y denuncia contra el ajuste, Kicillof busca cerrar su campaña en sintonía con los intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro.

La estrategia se ordena en torno a dos ideas fuerza: frenar el avance de Milei en la Provincia y exhibir que, aun con dificultades, su gestión sigue inaugurando escuelas, centros de salud y universidades.