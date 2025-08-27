Gómez dispuso incrementos salariales para empleados municipales en Chaves

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, oficializó un incremento del 5% en los sueldos básicos de los empleados municipales para agosto y un 2% adicional como base para septiembre. La medida se enmarca en la política de actualización salarial del Ejecutivo.

Municipales27 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Mediante un decreto firmado por la intendenta Lucía Gómez se dispuso un incremento del 5% sobre los sueldos básicos de los empleados y empleadas municipales, correspondiente a los haberes del mes de agosto.

Lucía Gómez, intendenta de Adolfo Gonzales Chaves

Asimismo, se establece un 2% adicional como base para el mes de septiembre, en el marco de la política de actualización salarial que lleva adelante el Ejecutivo.

DaireauxAcerbo recorrió Salazar con anuncios en educación, salud y reconocimiento a municipales

“Seguimos por el camino de ir recuperando el salario de quienes trabajan todos los días y hacen que el municipio funcione, brindando obras y servicios. Lo hacemos con decisiones responsables que cuidan el equilibrio de las cuentas públicas”, señaló la jefa comunal.

Javier Milei aseguró que será reelecto como presidente, ¿qué piensa sobre eso?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No lo sé

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado