Oficializaron el bono de $70.000 para jubilados tras el veto de Milei al aumento de haberes
El refuerzo previsional extraordinario se otorgará en septiembre a todos los jubilados y pensionados, con un tope de $70.000 para quienes perciban el haber mínimo.Economía28 de agosto de 2025Andrés Montero
A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, que será percibido en septiembre de 2025.
El decreto y sus fundamentos
La medida quedó plasmada en el Decreto 613/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En el considerando, el texto remarca la necesidad de “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.
El Gobierno argumenta además que la fórmula de movilidad prevista en la Ley 27.609 presentaba “graves y serios inconvenientes”, ya que no contemplaba la variación de los precios y generaba “un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.
Cómo se aplicará el bono
Tal como viene sucediendo desde el año pasado, el bono será de $70.000 para quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, conforme al artículo 125 de la Ley 24.241.
En el caso de quienes superen ese piso, el plus será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el haber mínimo más el monto máximo del bono. Para las pensiones con varios copartícipes, el beneficio se considerará como un único titular.
El adicional tendrá carácter no remunerativo, no será pasible de descuentos ni podrá computarse para ningún otro concepto.
Implementación y control
La ANSES será la encargada de instrumentar el pago, quedando facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias que aseguren la administración, otorgamiento, supervisión y control de la medida, así como el recupero de percepciones indebidas.
La Jefatura de Gabinete, por su parte, deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento del bono extraordinario.
Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre
Con el ajuste previsto en los haberes de septiembre, que será del 1,90% según la inflación, la jubilación mínima ascenderá a $320.277,18. A este monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $390.277,18.
El trasfondo legislativo: veto y votación en el Congreso
La confirmación del bono se produce tras la sesión en la que el oficialismo logró ratificar el veto del presidente Milei al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso.
La oposición necesitaba dos tercios de los votos para rechazar el veto y mantener la ley original, pero no lo consiguió. El proyecto proponía un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, junto con un bono de $110.000.
En la votación, la oposición reunió 160 votos a favor, mientras que los rechazos sumaron 83 y hubo 6 abstenciones. Con esas cifras, el oficialismo pudo sostener la decisión presidencial.
Diferencias en los montos
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa vetada hubiera tenido un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI.
En agosto, las jubilaciones se ajustaron por la inflación de junio (1,62%), lo que llevó el haber mínimo a $314.305. Con el bono de $70.000, ese monto se transformó en $384.305.
De haber prosperado la norma sancionada en el Congreso, el haber mínimo se habría calculado en $336.928, y sumando el bono de $110.000, los jubilados habrían cobrado $446.928.
La jubilación máxima, en tanto, fue de $2.114.977 en agosto y con la ley original habría ascendido a cerca de $2.267.263.
