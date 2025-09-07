Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense y candidato a senador provincial de Fuerza Patria por la Primera Sección Electoral, votó este domingo en San Martín y habló sobre cómo vive la jornada electoral.

“Con mucho entusiasmo, recojo fuerza de la campaña, de los trenes y de la calle, ganas de decidir. La gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por ella y estamos diciendo cosas muy importantes: cómo sigue la Argentina, quiénes defienden tus intereses, cómo querés vivir, la obra pública y todo lo necesario para que la Argentina dé felicidad a todos. Además, hay un compromiso de trabajar todos los días, sea cual sea el resultado, para que la gente pueda resolver sus problemas y vivir un poco mejor”, sostuvo Katopodis.

El ministro consideró que la votación es “el resultado de muchos factores”. Explicó que la campaña fue creciendo en intensidad y en pulso, y que la gente decidirá “lo mejor para cada uno y para el país” en el cuarto oscuro, “donde no hay Tiktok, con sus intereses, sueños, hijos y proyectos”.

Jornada electoral con normalidad

Katopodis destacó que “el primer paso es que esta jornada se esté desarrollando con absoluta normalidad”. Señaló que habló con varios intendentes y autoridades al frente del proceso electoral, incluido el ministro de Gobierno. “Se está cumpliendo con absoluta normalidad. Por supuesto que siempre hay alguna demora, como en las mesas o en las escuelas, pero realmente se ofrece a todos los bonaerenses la posibilidad de ejercer su derecho al voto con tranquilidad y en paz. Esto es muy importante”, afirmó.

Importancia del voto y del compromiso institucional

El funcionario remarcó la relevancia de la elección: “Hoy se eligen autoridades y se toma el pulso de cómo está el país. Debemos concentrarnos en que los bonaerenses voten, con todos los intendentes comprometidos, que también supervisan sus gestiones locales. Han sido dos años de esfuerzo y compromiso cuidando a nuestra gente, como lo hicieron los intendentes y el gobernador Axel Kicillof, y lo seguiremos haciendo sea cual sea el resultado, porque forma parte de nuestra vocación pública”.

Katopodis contó que habló con Kicillof y lo encontró “muy tranquilo, con la serenidad de quien cumplió con su responsabilidad. Como gobernador, organizó el proceso electoral de la mejor manera, confiando que todos los bonaerenses puedan elegir en septiembre y octubre con tranquilidad y decisiones responsables. Hoy sigue la jornada y, por la tardecita o noche, nos encontraremos en La Plata para acompañar al gobernador, quien se ha puesto la campaña al hombro”.

Cuidado de la gente y defensa de la obra pública

Sobre el rol de los intendentes en la campaña, Katopodis explicó que “hicieron campaña en sus municipios para que haya un apoyo a la obra pública que todos realizaron. En la Primera Sección Electoral, 18 intendentes del peronismo trabajaron conmigo con el objetivo de valorar y reafirmar que el voto de cada ciudadano nos dé más fuerza para defender lo que tenemos, lo que se hizo y seguir cuidando a la gente. Quiero poner de nuevo en el centro al ciudadano o ciudadana que tiene angustia y preocupación. El voto es el primer paso para que la Argentina pueda empezar a recuperar una senda”.