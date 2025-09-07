Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Política07 de septiembre de 2025Pamela Orellana
Este domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires. GRUPOLAPROVINCIA.COM hará una cobertura exclusiva durante toda la jornada, con información minuto a minuto de lo que ocurre en cada una de las ocho secciones electorales.
Los bonaerenses elegirán diputados y senadores provinciales en un esquema que alterna la renovación de cada cámara por sección electoral, además de concejales y consejeros escolares en cada uno de los municipios. Estas elecciones provinciales se realizan de manera desdoblada respecto de los comicios nacionales que tendrán lugar el 26 de octubre.
La jornada contará con mesas de votación distribuidas en toda la provincia, incluyendo a ciudadanos extranjeros residentes que también están habilitados para participar. Para facilitar la experiencia de los votantes, hemos preparado una guía práctica con preguntas frecuentes y enlaces a nuestras notas, para que tengas toda la información necesaria en un solo lugar, puedas consultarla rápidamente y compartirla durante la jornada electoral.
¿Qué se vota este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires?
¿Cómo consultar dónde voto en la Provincia de Buenos Aires?
¿Cómo estará el clima este domingo en las distintas regiones bonaerenses?
¿Qué son las secciones electorales y a cuál pertenece mi municipio?
¿Quiénes encabezan las listas en cada sección electoral?
¿Qué documentos son válidos para votar?
¿Cómo se desarrollará el operativo de seguridad?
¿Hasta qué hora se puede votar este domingo?
¿Qué boleta se utilizará en estas elecciones?
¿Qué hacer si falta alguna boleta en el lugar de votación?
¿Cómo se aplicará el nuevo esquema sin voto nulo en Buenos Aires?
¿Cuánto hay que pagar de multa por no ir a votar?
¿Cómo justifico mi ausencia para evitar multas?
¿Qué medidas de transporte y peajes habrá para facilitar la votación?
¿Qué está prohibido durante la veda electoral y hasta cuándo rige?
¿Cómo participa el voto migrante en las elecciones?
¿Cómo se garantizará el voto accesible para personas con discapacidad?
¿Qué rol debe cumplir un delegado electoral?
¿Qué responsabilidades tienen las autoridades de mesa?
¿Cuánto cobrarán autoridades de mesa y delegados electorales?
¿Las escuelas dictarán clases el lunes?
¿Desde qué hora estarán disponibles los resultados de las elecciones?
¿Cuándo se realizará el escrutinio final?
¿Cómo funciona el Cociente Hare y cómo se reparten las bancas?
