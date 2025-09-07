Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses votan en las elecciones legislativas provinciales y la expectativa por los resultados empieza a crecer desde temprano. Sin embargo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires advirtió que solo habrá un sitio oficial para seguir el escrutinio provisorio en tiempo real.

La Junta Electoral aclaró que no habrá ninguna otra plataforma habilitada y recomendó a los ciudadanos informarse únicamente a través de este portal para evitar caer en desinformación. Allí se cargarán los datos provenientes de las 41.189 mesas habilitadas en toda la provincia.

A qué hora se conocerán los primeros datos

Aunque las mesas cierran a las 18:00, la veda para difundir resultados se extiende tres horas más. Por lo tanto, los primeros telegramas comenzarán a publicarse a partir de las 21:00 horas, o cuando se haya superado el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

El portal oficial al que los ciudadanos pueden acceder a través de este enlace permitirá consultar los resultados desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o celular, tanto a través del navegador como descargando la aplicación oficial, disponible para Android y iOS.

Cómo funcionará el recuento

En la web oficial, los resultados podrán filtrarse por las diferentes categorías en disputa: senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. También se podrán visualizar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.

A diferencia de las elecciones nacionales de octubre —que utilizarán la Boleta Única de Papel—, en esta elección bonaerense el escrutinio se realiza sobre la boleta partidaria tradicional, la lista sábana. Esto implica un conteo manual que puede ser más lento, aunque se espera que haya una tendencia consolidada antes de la medianoche en los principales distritos.

El escrutinio definitivo

La Junta Electoral será la encargada del conteo final, que comenzará el 13 de septiembre a las 8:00. La distribución de las bancas legislativas se hará a través del sistema Hare, un método de representación proporcional que asigna escaños de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza política.