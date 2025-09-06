Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses renovarán la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado provincial. La distribución de los escaños se realizará a través del sistema Hare, un método de representación proporcional que determina cuántas bancas obtiene cada fuerza política según los votos que recibe.

Qué es el sistema Hare

El Cociente Hare se utiliza en la provincia de Buenos Aires para asignar legisladores de manera proporcional. Funciona en dos etapas: primero, se calcula el cociente electoral, dividiendo el total de votos válidos entre la cantidad de bancas en juego. Cada partido obtiene tantas bancas como veces el cociente entra en su caudal de votos.

“El cociente varía según cada sección electoral porque no todas tienen los mismos votantes ni eligen la misma cantidad de bancas”, explicó Pablo Cerchia, politólogo y analista de datos.

Por ejemplo, si hay 100.000 votos positivos y 10 bancas a cubrir, el cociente es de 10.000. Un partido que obtenga 34.000 votos recibe inicialmente 3 bancas (34.000 ÷ 10.000 = 3,4).

En la segunda etapa, llamada distribución por resto mayor, las bancas sobrantes se asignan a los partidos con los mayores decimales, es decir, a los votos que no alcanzaron a cubrir un cociente completo. “Si la suma de todos los cocientes no alcanza el total de representantes, se adjudicará un candidato más a cada lista con mayor residuo, hasta completar la representación”, detalla la ley electoral bonaerense.

El impacto de los decimales en la asignación

El Cociente Hare tiene un piso mínimo de votos en cada sección electoral. Solo los partidos que lo superan participan del reparto de bancas. “Este año se estima que votará menos gente, entonces el piso será más bajo, lo que podría permitir que más espacios políticos accedan a legisladores”, afirmó Facundo Cruz, consultor y analista político.

En la Octava Sección Electoral, por ejemplo, en 2021 se necesitaba alcanzar el 16,6% para acceder a una de las seis bancas. Solo Juntos por el Cambio y Frente de Todos superaron ese porcentaje, quedándose inicialmente con dos bancas cada uno. Por los decimales obtenidos, ambas fuerzas sumaron una banca adicional.

En la Tercera Sección Electoral, donde se eligen 18 diputados, cuatro fuerzas superaron el piso del 5,55%: Frente de Todos, JXC, la izquierda y La Libertad Avanza. Las tres últimas obtuvieron bancas adicionales por los decimales, distribuyendo así las 18 posiciones disponibles.

En la Primera Sección, clave por su peso electoral, el piso fue del 12,5%. Frente de Todos y JXC lograron 39% y 39,2%, respectivamente, obteniendo las ocho bancas sin que ninguna otra fuerza accediera. En la Séptima Sección, donde solo se eligieron tres senadores, el piso se elevaba al 33,3%. Frente de Todos alcanzó 33,73%, asegurando los tres escaños disponibles.

Por qué el sistema Hare es clave para las elecciones

A diferencia del sistema D’Hont, que se utiliza en las elecciones nacionales, el Cociente Hare permite reflejar con mayor precisión la proporción de votos en cada sección electoral bonaerense. La influencia de los decimales hace que incluso fuerzas pequeñas puedan sumar representantes si superan el piso mínimo, convirtiendo cada voto en un factor decisivo para el resultado final.

Según Pablo Cerchia, “la combinación del cociente y los restos mayores define no solo cuántas bancas obtiene cada fuerza, sino también cómo se proyectan los liderazgos hacia futuras elecciones, incluyendo las presidenciales de 2027”.