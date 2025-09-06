Este domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires, el distrito de mayor peso electoral del país. La organización del territorio en ocho secciones determina qué categoría legislativa vota cada municipio —senadores o diputados— y concentra buena parte de la pelea política: algunas secciones concentran la mayoría del padrón y pueden definir el resultado a nivel provincial.

A continuación, una guía clara y precisa sobre qué son las secciones, cómo están conformadas, qué cargos se renuevan en cada una y el tamaño del padrón por circunscripción.

Qué son las secciones electorales

Las secciones electorales son circunscripciones que agrupan varios municipios y sirven para elegir legisladores provinciales. El sistema alterna la renovación de bancas: en cada elección se renueva la mitad del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, según la sección. Esta división busca equilibrar la representación territorial, aunque la distinta magnitud poblacional entre secciones implica que algunas concentran mayor fuerza electoral y, por tanto, mayor influencia en el resultado provincial.

Las ocho secciones electorales y los municipios que las integran

Primera Sección Electoral

Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Segunda Sección Electoral

Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Tercera Sección Electoral

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Cuarta Sección Electoral

Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Quinta Sección Electoral

Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Sexta Sección Electoral

Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Adolfo Alsina, Saavedra, Coronel Rosales, Tornquist, Villarino, Patagones, Puan, Salliqueló, Tres Lomas, Guaminí, Pellegrini, Daireaux, General Lamadrid, Laprida, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, y Monte Hermoso.

Séptima Sección Electoral

Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Octava Sección Electoral

La Plata es el único municipio que conforma la Octava, también conocida como Sección Capital.

Qué se vota en cada sección

Senadores provinciales: Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección renuevan bancas del Senado.

Primera: 8 senadores en juego.

Cuarta: 7 senadores.

Quinta: 5 senadores.

Séptima: 3 senadores.

Diputados provinciales: Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección renuevan bancas en la Cámara de Diputados.

Segunda: 11 diputados.

Tercera: 18 diputados.

Sexta: 11 diputados.

Octava: 6 diputados.

Esa distribución convierte a ciertas secciones (sobre todo las de mayor padrón) en escenarios fundamentales: un cambio de correlación en la Primera o la Tercera puede alterar el equilibrio en la Legislatura provincial.

Tamaño del padrón por sección

Primera Sección: 5.131.861 electores (4.732.831 nativos y 399.030 extranjeros) — 36% del total.

Segunda Sección: 661.721 electores — 5% del total.

Tercera Sección: 5.101.177 electores (4.637.863 nativos y 463.314 extranjeros) — 35% del total.

Cuarta Sección: 547.677 electores — 4% del total.

Quinta Sección: 1.336.787 electores — 9% del total.

Sexta Sección: 672.483 electores — 5% del total.

Séptima Sección: 285.047 electores — 2% del total.

Octava Sección: 639.839 electores — 4% del total.

La Primera y la Tercera concentran más del 70% del padrón bonaerense, seguidas por la Quinta. En contraste, la Séptima y la Cuarta registran la menor cantidad de electores.

Impacto político

La estructura seccional y la distribución del padrón explican por qué las campañas se concentran en determinados distritos y por qué el resultado provincial se define, en buena medida, en las secciones con mayor número de votantes. Además de renovar escaños en la Legislatura provincial, esta elección medirá el posicionamiento relativo de las principales alianzas y servirá como antecedente para la proyección de liderazgos hacia las presidenciales de 2027.