Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
Política06 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el 7 de septiembre y el 26 de octubre, fechas de elecciones provinciales y nacionales, el transporte público será gratuito para garantizar que todos los bonaerenses puedan ejercer su derecho al voto.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP y alcanzará a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como al transporte fluvial del Delta del Paraná.
El ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó la importancia de la medida: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.
El funcionario también remarcó que se reforzarán las frecuencias de colectivos y lanchas para evitar demoras y facilitar la movilidad: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional”.
Además del transporte gratuito, AUBASA anunció que este domingo, día de elecciones provinciales, los peajes en las rutas y autopistas bonaerenses estarán liberados entre las 6 y las 19 horas.
Desde la empresa concesionaria señalaron: “Esta medida tiene por objetivo fortalecer la democracia al garantizar que más ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, promoviendo una participación electoral amplia y accesible”.
