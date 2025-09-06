Elecciones bonaerenses: desde qué hora estarán los resultados
El domingo se definen bancas clave en la Legislatura bonaerense: mirá dónde y desde qué hora vas a poder seguir el recuento de votos en la Provincia.
En los comicios legislativos del 7 de septiembre regirá la ley bonaerense 5109, que elimina la figura del voto nulo y redefine cómo se clasifican los sufragios.Política06 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivirá unas elecciones legislativas inéditas: por primera vez estarán desdobladas de las nacionales y regidas solo por la Ley Electoral bonaerense 5.109. Eso significa un cambio clave en la forma de contar los sufragios: no existirá la categoría de voto nulo.
La Junta Electoral bonaerense confirmó que en estos comicios todo voto que no sea afirmativo o de identidad impugnada será considerado en blanco. De esta forma, los sufragios que antes hubieran sido nulos —como los sobres con boletas de distintos partidos— ahora pasarán a engrosar la categoría de votos en blanco.
Cabe recordar que la ley establece tres tipos de votos:
-Afirmativo: emitido con boletas oficializadas, aun con tachaduras o incompletas.
-En blanco: sobres vacíos o con boletas ilegibles, no autorizadas, de partidos distintos o que permitan identificar al votante.
-De identidad impugnada: reservado a casos en los que haya dudas sobre la identidad del elector.
Los artículos 86 y 87 de la ley marcan que, si en un sobre aparecen varias boletas de partidos distintos, el voto será en blanco. También si se trata de boletas no oficializadas o que contengan inscripciones que dificulten la lectura.
Las boletas oficializadas se computan como válidas aunque estén rotas, tengan tachaduras o solo incluyan algunos candidatos, siempre que quede clara la identificación del partido. El artículo 103, en tanto, detalla que estos votos se revisan en el escrutinio definitivo. Si la identidad del elector se confirma, el sufragio cuenta; si no, se descarta.
