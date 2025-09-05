Se define la provincia: mirá dónde votan los candidatos

Elecciones bonaerenses 2025: todo listo para un domingo clave

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivirá una jornada electoral crucial. Se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados bonaerense y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

Desde las 8 hasta las 18, más de 14 millones de bonaerenses podrán emitir su voto en más de 41.000 mesas habilitadas en todo el territorio. El operativo electoral se desplegará en simultáneo en las ocho secciones electorales que dividen políticamente a la Provincia.

Qué está prohibido durante la veda electoral

Desde las 8 de la mañana del viernes rige la veda electoral, que se extenderá hasta las 21 del domingo. Durante este período está prohibido:

Emitir propaganda política en medios gráficos, radiales o televisivos.

Difundir encuestas, sondeos o proyecciones electorales.

Realizar espectáculos masivos, eventos deportivos o reuniones públicas no electorales.

Vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta el cierre del comicio.

Incentivar el voto o la abstención de forma pública.

Cómo se reparten las secciones electorales

La provincia está dividida en ocho secciones electorales. Este año, cuatro secciones elegirán diputados (2ª, 3ª, 6ª y 8ª), mientras que las otras cuatro renovarán senadores (1ª, 4ª, 5ª y 7ª).

El sistema funciona de manera rotativa: cada sección elige legisladores para una cámara en una elección, y para la otra cámara en los comicios siguientes.

Dónde votan los principales candidatos bonaerenses

Con la información oficial disponible, se detallan los lugares de votación de los principales postulantes a diputados y senadores provinciales por sección electoral y fuerza política:

Primera sección electoral – senadores

Gabriel Katopodis (Fuerza Patria): Instituto Politécnico San Martín, S. Belgrano 3720, General San Martín.

Julio Zamora (Somos Buenos Aires): Colegio San Isidro, Italia 4046, Tigre.

Diego Valenzuela (Frente LLA): Colegio San Carlos Borromeo, Manuel Estrada 745, Tres de Febrero.

Segunda sección electoral – diputados

Natalia Blanco (Frente LLA): Escuela EP N°21, San Lorenzo 195, Zárate.

Diego Nanni (Fuerza Patria): Escuela EP N°20/ES N°3, Los Cardales 1349, Exaltación de la Cruz.

Manuel Passaglia (Hechos): Instituto Fray Luis Beltrán, Moreno 401, San Nicolás.

Tercera sección electoral – diputados

Maximiliano Bondarenko (Frente LLA): Escuela EP N°74, Flores Héctor y Yaperta Ramón, Lomas de Zamora.

Pablo Domenichini (Somos Buenos Aires): Escuela ES N°12/ES N°14, Nuestras Malvinas 850, Esteban Echeverría.

Verónica Magario (Fuerza Patria): Instituto Educacional Alambuerte, Gral. Campos 3052, La Matanza.

Cuarta sección electoral – senadores

Diego Videla (Fuerza Patria): Escuela ES N°5, Funes Dean 680, Pehuajó.

Pablo Petrecca (Somos Buenos Aires): Escuela EP N°19, Avenida 502, Junín.

Gonzalo Cabezas (Frente LLA): Escuela EST N°1, Italia y Av. Rivadavia, Capitán Sarmiento.

Quinta sección electoral – senadores

Fernanda Raverta (Fuerza Patria): Jardín de Infantes N°905, San Luis 1451, Mar del Plata.

Guillermo Montenegro (Frente LLA): Instituto Stella Maris Adoratrices, Falucho y Vivanco, Mar del Plata.

Roberto Suescun (Somos Buenos Aires): Centro Educativo Complementario N°801, Las Heras 543, Rauch.

Sexta sección electoral – diputados

Alejandro Dichiara (Fuerza Patria): Escuela EP N°1, Av. Mendoza 323, Monte Hermoso.

Oscar Liberman (Frente LLA): Escuela Superior de Comercio, 11 de Abril 445, Bahía Blanca.

Andrés De Leo (Somos Buenos Aires): Escuela ESV N°24, Paso Juan José 1445, Bahía Blanca.

Séptima sección electoral – senadores

María Inés Laurini (Fuerza Patria): Colegio San Cayetano, Rivadavia 724, Azul.

Alejandro Speroni (Frente LLA): Escuela ES N°1, Av. San Martín 97, Tapalqué.

Fernando Martini (Somos Buenos Aires): Jardín de Infantes 902, Lamadrid 1454.

Octava sección electoral – diputados

Ariel Archanco (Fuerza Patria): Escuela Mater Dei EPJES, Calle 61 N°1635, La Plata.

Juan Esteban Osaba (Frente LLA): Escuela EP N°18, Calle 16 entre 500 y 501, La Plata.

Pablo Nicoletti (Somos Buenos Aires): Colegio Sagrada Familia, Calle 15 N°961, La Plata.