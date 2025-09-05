Voto accesible para garantizar el derecho a sufragar

Audios de Karina Milei: CGT denuncia censura judicial y alerta sobre libertad de prensa
La CGT denuncia censura por los audios de Karina Milei y advierte sobre la libertad de prensa en un contexto de hostigamiento y agresiones.
La provincia de Buenos Aires implementa medidas de asistencia y cuartos accesibles para que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto sin barreras ni dificultades.Política05 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El próximo domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votarán cargos provinciales y municipales. Se renovarán diputados y senadores de la Legislatura bonaerense, además de concejales y consejeros escolares en los municipios.
E este contexto, la provincia implementará medidas de accesibilidad electoral con el objetivo de eliminar barreras que puedan impedir que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Entre estas medidas se incluyen:
-Voto asistido: si tenés alguna dificultad física para emitir tu voto, podés solicitar asistencia al presidente o presidenta de mesa, o a una persona de tu confianza.
-Cuarto oscuro accesible (COA): si tu movilidad es limitada, podés pedir que la urna sea trasladada a un espacio de fácil acceso y cercano al ingreso del establecimiento.
Estas iniciativas buscan que todos los votantes puedan participar de manera igualitaria y segura, respetando su derecho ciudadano.
Para poder votar es necesario:
-Ser mayor de 16 años al momento de la votación.
-Presentar el DNI vigente.
-Figurar en el padrón electoral.
-El voto es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años.
Si necesitás asistencia para votar, lo recomendable es acercarse temprano al establecimiento y notificar al presidente/a de mesa. La provincia recuerda que estas medidas están pensadas para que todos los bonaerenses puedan ejercer su derecho de manera segura y sin barreras.
Para obtener más información sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y número de orden se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/
La CGT denuncia censura por los audios de Karina Milei y advierte sobre la libertad de prensa en un contexto de hostigamiento y agresiones.
Elisa Carrió y la Coalición Cívica denunciaron al juez Maraniello por censura previa y piden su destitución en el Consejo de la Magistratura.
El Gobierno sale al cruce con operativos exprés de DNI para que nadie se quede sin votar este domingo en las elecciones bonaerenses. Todos los detalles acá.
Tras el repudio público de Francos al polémico posteo contra Luis Juez, el influencer Gordo Dan respondió desafiándolo con un mensaje irónico.
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.