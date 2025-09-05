Voto accesible para garantizar el derecho a sufragar

El próximo domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votarán cargos provinciales y municipales. Se renovarán diputados y senadores de la Legislatura bonaerense, además de concejales y consejeros escolares en los municipios.

E este contexto, la provincia implementará medidas de accesibilidad electoral con el objetivo de eliminar barreras que puedan impedir que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Entre estas medidas se incluyen:

-Voto asistido: si tenés alguna dificultad física para emitir tu voto, podés solicitar asistencia al presidente o presidenta de mesa, o a una persona de tu confianza.

-Cuarto oscuro accesible (COA): si tu movilidad es limitada, podés pedir que la urna sea trasladada a un espacio de fácil acceso y cercano al ingreso del establecimiento.

Estas iniciativas buscan que todos los votantes puedan participar de manera igualitaria y segura, respetando su derecho ciudadano.

Requisitos para votar

Para poder votar es necesario:

-Ser mayor de 16 años al momento de la votación.

-Presentar el DNI vigente.

-Figurar en el padrón electoral.



-El voto es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años.



Si necesitás asistencia para votar, lo recomendable es acercarse temprano al establecimiento y notificar al presidente/a de mesa. La provincia recuerda que estas medidas están pensadas para que todos los bonaerenses puedan ejercer su derecho de manera segura y sin barreras.



Para obtener más información sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y número de orden se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/